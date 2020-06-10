ФРС полностью контролирует курс доллара
Любопытная статистика ФРС по объему своп операций с другими центробанками. Самое интересное, что резкий рост активности совпал с разворотом на рынке акций в США и закрытием тройных опционов, то есть пришелся на 19 марта.
Именно с этой даты начали активно расти заимствования центробанками долларов у ФРС. Только 19 марта ЕЦБ взял у ФРС 67 млрд долл., Банк Англии 15, а Банк Японии 32 млрд.
Очевидно, что спрос был именно на доллары, а не на евро, фунты и иены и генерировался он коммерческими банками Еврозоны, Британии и Японии. К концу прошлой недели по объему долларовых свопов лидировал японский ЦБ с 222 млрд, у ЕЦБ —144 млрд, Банк Англии – 23 млрд. Общий объем предоставленных долларов ФРС составил 446 млрд, то есть он вырос с 19 марта на 400 млрд.
С 15 мая объем операций не растет, но и не снижается. Свопы заключаются на 7 и 83 дня, ставка по ним 0.3%. Обратите внимание, что курс евро перестал падать к доллару США 19-20 марта, развернулся и за неделю с уровня 1.06 вырос до 1.11. Потом было боковое движение, и с мая начался рост до 1.13.
Таким образом можно сделать следующий вывод, судьба американского доллара целиком и полностью в руках ФРС: захотят — опустят его, захотят — перекроют своп линии и доллар резко вырастет. Поэтому все разговоры об обвале доллара и масштабной девальвации не имеют под собой основания, идет управляемое снижение американской валюты.
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