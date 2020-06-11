Вчера однодневные ставки предсказуемо снизились на фоне возврата Банком России средств в размере 1,09 трлн руб. с депозитных аукционов тонкой настройки и погашения июньского транша КОБР на сумму 700 млрд руб. По итогам сессии средняя ставка однодневного валютного свопа снизилась на 17 бп (до 5,07%), ставка RUONIA, по нашим оценкам, опустилась ниже 5,2% (против 5,27% во вторник), а индекс RUSFAR продемонстрировал относительную стабильность, поднявшись на 2 бп (до 5,25%). Последнее в основном объясняется тем, что значение RUSFAR рассчитывается исходя из сделок, произошедших до 12:30 по московскому времени, в то время как ставки снижались на протяжении дня. На аукционе однодневного репо с Федеральным казначейством заявок было подано всего на 0,4 млрд руб., лимит на сегодняшнем аукционе был уменьшен со стандартных 400 млрд руб. до 210 млрд руб. Также сегодня Казначейство проведет аукцион 35-дневного репо с лимитом 70 млрд руб., который, как мы ожидаем, будет выбран полностью. В то же время на аукционе 15-дневных депозитов Казначейства, предлагаемых к размещению по фиксированной ставке, ни одной заявки от банков, как мы полагаем, подано не будет.

Движения в среднесрочных и длинных ставках денежного рынка вчера носили довольно ограниченный характер. Годовая и 5-летняя ставки процентного свопа остались на прежних уровнях (4,86% и 5,39% соответственно). Годовая ставка NDF (OIS) снизилась на 3 бп (до 4,09%), тогда как длинные ставки кросс-валютного свопа, наоборот, выросли на 2–4 бп: в том числе 5-летняя ставка XCCY закрылась на отметке 3,92%. В сегменте FRA изменилось только значение 9x12 FRA, опустившееся на 2 бп (до 4,45%).

В случае, когда участники рынка ожидают от регулятора снижения ключевой ставки, в преддверии заседания ЦБ ставка RUONIA обычно торгуется стабильно ниже других индикаторов денежного рынка. В связи с этим мы полагаем, что спред между ставкой RUONIA и ключевой ставкой ЦБ будет значительно ниже перед заседанием совета директоров Банка России, которое состоится в следующую пятницу, чем после объявления решения ЦБ. Следуя той же логике, однодневный базис должен быть заметно выше в период перед заседанием Банка России, чем после него. Мы также проанализировали ситуацию с короткими фьючерсами на ставку RUONIA и пришли к выводу, что текущий уровень их котировок закладывает достаточно жесткую траекторию денежно-кредитной политики ЦБ РФ, исключая вероятность снижения ключевой ставки более чем на 50 бп на заседании 19 июня. Однако широкие спреды bid-ask по данному инструменту не позволяют нам рекомендовать инвесторам какую-либо оптимальную торговую стратегию.