Восстановление рынка труда определит поведение ФРС в ближайшие годы
Как и прогнозировалось, ФРС оставила ставки в диапазоне 0,0–0,25% и подтвердила, что сохраняет программу выкупа активов. Стимулирующая денежно-кредитная политики будет проводиться в течение длительного времени, ФРС сейчас не ждет повышения ставки как минимум до 2022 г., также объем выкупа активов останется как минимум на текущем уровне (месячный объем выкупа сейчас – 80 млрд долл. US Treasuries и 40 млрд долл. ипотечных бумаг). Также было отмечено, что может потребоваться дополнительный стимул. Макроэкономический прогноз тоже оказался малоутешительным: ФРС ждет сокращения ВВП США в этом году на 6,5% и роста на 5,0% в 2021 г. Повышение занятости в мае стало приятным сюрпризом, но в целом безработица останется высокой, в этом году она оценивается в 9,3%, в следующем – в 6,5%, а в 2022г. опустится до 5,5%. Рынок воспринял эти прогнозы негативно, вырос спрос на защитные активы. По итогам дня доходность UST10 снизилась до 0,72%, потеряв за день 10 б.п.
Также вчера в США были опубликованы данные по инфляции за май, они оказались чуть ниже прогноза, но на фоне заседания ФРС внимание к ним было сравнительно невысоким. Сегодня из публикуемой макроэкономической статистики необходимо обратить внимание на недельные данные по пособиям по безработице в США. Их количество постепенно снижается, но оценки рынка пока стабильно оказываются выше фактических данных, улучшения идут крайне медленно. Восстановление рынка труда во многом будет определять поведение ФРС в ближайшие несколько лет.
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