Активность в российских евробондах останется сегодня низкой
Перед заседанием ФРС инвесторы заняли выжидательную позицию, в результате на рынках наблюдалась небольшая коррекция. Котировки суверенных евробондов стран ЕМ, за исключением мексиканских, в течение дня умеренно снижались. Российские бумаги в целом выглядели на уровне аналогов, падение цен на среднем и дальнем участках кривой составило 20–35 б.п., тогда как короткие выпуски умеренно росли. Хуже остальных бумаг выглядели бенчмарки Russia’29 (YTM 2,51%) и Russia’47 (YTM 3,40%), прибавившие в доходности 4 б.п. и 2 б.п. соответственно. Поскольку ставки ФРС будут оставаться низкими еще продолжительное время, фундаментально это должно положительно сказаться на стоимости активов ЕМ. Это будет оказывать поддержку российскому внешнему долгу, который хоть и выглядит сравнительно дорогим на фоне аналогов, но это нельзя назвать незаслуженным, учитывая сильные позиции России по показателю соотношения внешнего долга и ВВП. Сегодня же, перед длинными выходными в РФ, активность в российских евробондах останется, вероятно, низкой.
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