Incyte: препарат для лечения атопического дерматита может стать драйвером роста выручки
Устойчивость продаж препарата Jakafi американской биотехнологической компании Incyte и широкая диверсификация пайплайна делают компанию перспективной, но на текущий момент она оценена справедливо, поэтому наша рекомендация на 1 год – «держать», а на 3 и 5 лет – «покупать» (потенциал роста, соответственно, составляет 19% и 35%).
После провала испытания препарата itacitinib для лечения острой формы GvHD (болезни отторжения донорских органов), драйверами роста выручки могут стать препарат topical rux (Jakafi) для лечения атопического дерматита и витилиго, а также потенциальное одобрение Jakafi для лечения устойчивой к гормонотерапии болезни отторжения донорских органов (GvHD). При этом продолжаются испытания itacitinib для лечения хронической формы GvHD.
Мы позитивно смотрим на потенциал препарата tafasitamab (CD19), который исследуется для лечения диффузной крупноклеточной Б-клеточной лимфомы (одобрение ожидается во второй половине 2020 года), а также мы отмечаем потенциал препарата pemigatinib для лечения рака желчного пузыря (препарат получил одобрение в апреле 2020 года).
У компании Incyte чистая денежная позиция равна $1,2 млрд, что дает ей шанс расширить пайплайн за счет M&A или совместных разработок с другими компаниями.
Incyte – американская биотехнологическая компания средней капитализации, специализирующаяся на производстве препарата для лечения миелофиброза. Основным продуктом компании является препарат Jakafi, который в 2011 году получил одобрение и стал первым препаратом для лечения данного заболевания. В 2014 году Jakafi дополнительно получил одобрение в индикации истинной полицитемии и в 2019 — для лечения болезни отторжения донорских органов (Graft versus host disease). В разработке у компании находятся препараты для лечения атопического дерматита и некоторых форм лимфомы.
Основные риски
• Реформа здравоохранения в США
• Провал разработки новых препаратов
• Продолжительная пандемия COVID-19
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