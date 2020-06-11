Вчера Э. Набиуллина в ходе своего выступления отметила, что экономике потребуется еще несколько кварталов для восстановления. Как мы полагаем, речь шла о годовых темпах роста: они, по прогнозу ЦБ, судя по всему, какое-то время сохранятся в негативной области.

Вместе с тем мы полагаем, что в 3 кв. 2020 г. ВВП, при прочих равных, покажет восстановительный рост кв./кв. с исключением сезонности. О таком сценарии, кстати говоря, заявляла и глава ЦБ на одной из более ранних пресс-конференций и даже говорила о том, что отечественной экономике, возможно, удастся избежать технической рецессии (два квартала подряд отрицательных темпов роста ВВП кв./кв. с исключением сезонности). На последней пресс-конференции глава ЦБ заявляла, что восстановление вряд ли будет V-образным, но и сценарий стагнации (L-образный) также не сочла достаточно вероятным. Эта идея также не исключает перехода к позитивным темпам роста кв./кв. с исключением сезонности уже с 3 кв. этого года.

Мы по-прежнему ожидаем, что 2 кв. 2020 г. окажется наиболее стрессовым для экономики – все ключевые кризисные события сосредоточены именно в нем: карантинные меры в основных странах-торговых партнерах, провал цен на нефть (из-за чего просел экспорт), наиболее строгие ограничительные меры по борьбе с коронавирусом (апрель-май). Кроме того, на май-июнь пришлось начало самого существенного сокращения добычи ОПЕК++. Эти ограничения продлятся и в 3 кв., и добыча вряд ли сможет показать рост кв./кв., но с

учетом восстановления прочих секторов 3 кв. 2020 г. (при прочих равных) для роста экономики должен оказаться лучше. Позитивные тенденции должны продолжиться и в 4 кв. 2020 г.: мировая экономика уже в значительной степени восстановится после острой фазы кризиса, ограничения по добыче нефти будут постепенно ослабляться (что будет обеспечивать ее рост кв./кв.), внутренняя экономика во многом освободится от ограничительных мер.

В числе факторов роста экономики – инвестиции со стороны инфраструктурных расходов бюджета по нацпроектам и восстановление ненефтяного экспорта (нефтяной в ближайшие кварталы все еще будет ограничен соглашением ОПЕК++). Главным фактором риска остается вторая волна пандемии и возможное возобновление режима самоизоляции – впрочем, этот сценарий не является нашим базовым.

При этом не стоит ожидать быстрого восстановления экономики до докризисных уровней (конца 2019 г.). По нашим оценкам, это будет достаточно длительный период, 1,5-2 года. Наиболее слабое звено –потребительский сектор. Он, с одной стороны, испытал на себе негативное действие ограничительных мер (ряд компаний малого и среднего бизнеса вынуждены будут сократить бизнес или прекратить работу вовсе, что выразится в падении оборотов в части отраслей, ориентированных на внутренний спрос), а с другой – падение доходов (во многом из-за снижения занятости). С учетом того, что заметная часть потерянных рабочих мест была сосредоточена в сегменте малого и среднего бизнеса, быстро (в течение нескольких месяцев) восстановить занятость не получится. В итоге ситуация посткризисного восстановления экономики будет, как мы полагаем, напоминать

картину выхода из кризиса 2015 г.: опережающая динамика инвестиций и промышленности при стагнации доходов населения и медленном восстановлении потребительской активности.