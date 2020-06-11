Глава ФРС перепугал инвесторов
Вчера FOMC ФРС США после двух дневного заседания опубликовал решение по монетарной политике. Сюрпризов не было, все параметры, ставка, операции QE остались прежними. В опросе о перспективах ставки руководство ФРС обозначило, что в ближайшие два года ставка останется около нулевой отметки.
На этот раз, пожалуй, самым интересным событием стала итоговая конференция главы ФРС Д.Пауэлла. Самое яркое его высказывание – «Мы даже не можем подумать о том, чтобы думать о повышении ставки рефинансирования».
Руководитель ФРС так старательно демонстрировал ужас экономической ситуации, что перепугал инвесторов на рынке акций. Мрачные перспективы американской экономики, которые нарисовал Д.Пауэлл спровоцировали коррекцию на перегретом рынке.
Сегодня коррекция продолжается, ее уже разгоняют люди из секты второй волны коронавируса и конспирологи американо-китайского конфликта. Думаю, что на пару дней их эмоционального заряда хватит, а затем снова в бой пойдет ликвидность и последний финансовый ковбой на Земле, Дональд Джон Трамп.
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