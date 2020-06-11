Рынок хотел огорчиться и он огорчился. Главным и самым ожидаемым событием вчерашнего дня безусловно было выступление Председателя ФРС США Джерома Пауэлла после заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). От этого выступления, с одной стороны, ничего не ждали и думали, что оно станет рядовым и никак не влияющим на текущий расклад сил. С другой стороны, зная в принципе основные подходы председателей ФРС к таким выступлениям, некоторые участники рынка надеялись, что Пауэлл все же скажет что-нибудь «духоподъемное» и сможет в очередной раз взбодрить инвесторов. Но вышло все по- другому. И понять Пауэлла можно — слишком уж велики в настоящий момент сложности, связанные с состоянием экономики, чтобы разводить «розовые сопли» и размазывать их на ушах наивных аборигенов фондового рынка. Можно сказать, что Пауэлл вчера выступил не мальчиком, а мужем и со всей ответственностью постарался максимально открыть глаза тем инвесторам, которые без оглядки на реальность с фанатизмом гнали рынок все выше и выше. И поэтому главный посыл вчерашнего выступления Пауэлла: Ребята, остановитесь! И никуда не спешите!

Поскольку пресс-конференция проходили уже в самом конце торгового дня, то участники рынка не успели слишком уже быстро отреагировать на слова Председателя ФРС. Котировки к закрытию лишь немного припали, а индекс NASDAQ даже умудрился все же остаться в зеленой зоне и вновь переписал свой максимум, впервые в своей истории закрывшись на отметке выше 10 000 пунктов. Его старшие товарищи — индекс Dow Jones (DJIA-30) и S&P500 как были целый день в небольшом минусе, так там же и остались.

Да собственно и весь вчерашний день за исключением его концовки был естественным продолжением дня предыдущего. Основными драйверами роста по-прежнему оставались FAANGовцы, которые, как считают инвесторы, могут стать спасательным кругом в случае захода рынка на новую волну коррекции. Спасет ли их этот спасательный круг от убытков — это еще вопрос. Но пока акции компаний — триллионеров пользуются устойчивым спросом и вчера их котировки подросли от почти 1% по акциям Alphabet (GOOGL,+0,79%) до почти 4% по акциям Microsoft (MSFT,+3,71%). При этом 3 из 4 триллионеров — Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT) —переписали вчера по итогам торгов свои исторические максимумы.

Кто еще неплохо смотрелся вчера на общем невнятно — депрессивном фоне, так это акции разработчиков электронных игр (ATVI, EA и TTWO), а также акции ведущих мировых платежных систем — Visa (V, +0,70%), MasterCard (MA, +0,53%) и особенно PayPal (PYPL, +1,94%).

А в остальном же по рынку наблюдались умеренные продажи на относительно небольших оборотах Пауэлл сделал свое черное дело и немного вправил мозги зарвавшимся спекулянтам. После вчерашнего выступления Председателя ФРС сегодня на рынке происходит явная переоценка ценностей, которая неизбежно привела к повсеместному снижению котировок на акции. Фиксация прибыли идет на всех рынках — от Азии до Америки. Причем снижение идет достаточно жесткое и уверенно превышает 2%. Что может спасти ситуацию сегодня от массированной распродажи, так это выходящие в 15-30 мск данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Аналитики ожидают прирост новых безработных в количестве более 1,5 миллионов человек. Сама эта цифра сейчас уже никого не пугает. Но вот если мы увидим цифру безработных где-нибудь пониже — ну хотя бы в районе 1 миллиона, то это может обрадовать участников рынка и кардинально изменить их настроение. И все же слишком уж сильно рассчитывать на это не приходится. А посему — готовимся к падению. Пока — чисто в рамках назревшей коррекции и не более того. Если на коронавирусном фронте армагеддонов не будет, то можно ожидать, что это падение достаточно быстро выкупят и тогда можно будет пойти дальше и выше. Но все же это точно случится не сегодня. Поэтому сохраняем спокойствие и подбираем наиболее провалившиеся бумаги, если таковые появятся на горизонте.



