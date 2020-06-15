Причина отказа ФАС России в согласовании сделки — негативное влияние на состояние конкуренции на российском рынке услуг заказа такси. По оценкам ФАС, совокупная доля рынка служб Яндекс.Такси и Везёт составляет в целом 70%, а в 19 российских регионах она достигает 80%. Оценки Яндекса отличаются от оценок регулятора. Ранее Яндекс.Такси поставила сделку на паузу из-за вспышки Covid-19, но 15 мая подала новое ходатайство о покупке.

Наше мнение. Сделка могла бы усилить позиции Яндекс.Такси в российских регионах. Однако существует риск, что решение ФАС мотивировано стремлением ограничить долю IT-компаний на данном рынке и должно рассматриваться как знаковое.