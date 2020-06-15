Дефицит федерального бюджета в мае составил 656 млрд руб. Мы оцениваем приток ликвидности в прошлом месяце за счет доходов и расходов в целом по бюджетной системе в 435 млрд руб., то есть основным источником ликвидности стал именно федеральный бюджет. В свою очередь, последний преимущественно финансируется за счет ФНБ и внутренних заимствований, но этого в мае оказалось недостаточно: из ФНБ в прошлом месяце было конвертировано валюты на 215 млрд руб., чистые размещения внутреннего долга составили 133 млрд руб. (в мае погашался один из выпусков ОФЗ). Таким образом, одним из важных источников финансирования дефицита бюджета стали средства со счетов Казначейства.

При этом объем этих средств, размещаемых на депозитах в банках, в мае вырос, то есть приток со счетов не был стерилизован. Все это привело к росту структурного профицита ликвидности и снижению ставок на межбанковском рынке в мае. Ситуация с начала июня поменялась несильно. Так, сегодня предстоят первые в этом месяце платежи в бюджет, расходы же с начала месяца остаются высокими, существенно выше, чем Минфин привлекает на внутреннем рынке и конвертируется средств ФНБ, так что положение дел с ликвидностью продолжит улучшаться. Мы полагаем, что текущая ситуация с финансированием дефицита бюджета в ближайшие месяцы сохранится.