Авария в Норильске требует концентрации финансовых ресурсов. Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению (РУСАЛу и Crispian) отказаться от выплаты дивидендов в 2020 г., а итоговые дивиденды за год, которые должны быть выплачены в 2020 г., ограничить суммой в 1 млрд долл.

Причиной для такого ограничения является авария с разливом топлива в Норильске, которая может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании и ее способность выплачивать дивиденды. Норникель в ходе телеконференции в прошлый вторник на данном этапе оценил затраты на ликвидацию аварии в 10 млрд руб.

Компании также придется увеличить капзатраты на обновление инфраструктуры, чтобы не допустить аварий в будущем. По оценке финансового директора Сергея Малышева, рост может составить 5–10%. Кроме того, необходимо заплатить штрафы, размер которых еще предстоит определить Росприроднадзору. Сама идея не выплачивать дивиденды в 2020 г. уже предлагалась главой компании в этом году еще до аварии и обосновывалась неопределенностью экономической ситуации из-за кризиса. Однако она не нашла поддержки у второго крупнейшего акционера, которому принадлежит 27,8% акций, и участника акционерного соглашения – РУСАЛа (-/Bа3/BB-). Согласно акционерному соглашению, действующему до 2023 г., на дивиденды направляется 60% EBITDA, если долговая нагрузка не превышает 1,8. Объем дивидендов снижается до 30% при росте нагрузки до 2,2. Минимальный объем дивидендов составляет 1 млрд долл. Сокращение дивидендных выплат вряд ли устроит РУСАЛ, поскольку компания имеет высокую долговую нагрузку (6,7 на конец 2019 г.), а собственный денежный поток не достаточен для обслуживания долга (8,3 млрд долл.). Так, за 2019 г.

суммарные дивиденды Норникеля, приходящиеся на долю РУСАЛа, составили около 1,3 млрд долл., а EBITDA

последнего за год – лишь 966 млн долл.

Мы полагаем, что Норникель может не выплатить промежуточные дивиденды в этом году, но размер итоговых дивидендов будет определяться в соответствии с акционерным соглашением. Котировки евробондов РУСАЛа практически не отреагировали на эту новость, то есть инвесторы оценивают вероятность неполучения компанией дивидендов как низкую. Они предлагают доходность в размере 4,30–4,55% на срок два–три года. Цены еврооблигаций Норникеля в последнюю неделю находились под давлением, в результате их спреды к выпускам остальных российских горно-металлургических компаний с рейтингами инвестиционного уровня расширились до 20–25 б.п., тогда как еще недавно они достигали отрицательных значений. Пока точный размер финансовых претензий к компании не будет представлен, ожидать их возвращения к прежним уровням едва ли стоит.