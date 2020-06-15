Устойчивость российского торгового баланса к низким ценам на нефть оказалась высокой
В минувшую пятницу ЦБ представил данные российского торгового баланса за апрель. Как мы и ожидали, импорт снизился на 22% г/г, что мы по-прежнему считаем относительно хорошим результатом. Российский экспорт сократился на 36% г/г, однако снижение оказалось менее глубоким в сравнении с нашими первоначальными ожиданиями (- 45% г/г). Это подтверждает наше мнение о том, что устойчивость российского торгового баланса к низким ценам на нефть оказалась гораздо выше, чем можно было предположить, и это очень позитивная новость. В то же время, хотя торговый баланс оставался положительным в мае, стоит упомянуть и о том, что его профицит также объясняется и более глубоким снижением импорта, который, по нашей оценке, снизился на 40% г/г, что указывает на давление на российское промпроизводство и является негативным сигналом с точки зрения экономического роста.
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