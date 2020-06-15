Глава Норильского никеля предложил не выплачивать дивиденды в 2020 г.: НЕГАТИВНО

Глава и контролирующий акционер Норильского никеля (MNOD.LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $39,2) Владимир Потанин предложил мажоритарным акционерам (компаниям РУСАЛ и Crispian) не выплачивать дивиденды за 2020 г, Потанин также предложил ограничить размер финальных дивидендов Норильского никеля за 2020 г. уровнем $1 млрд. Мы считаем, что новость НЕГАТИВНА для Норильского никеля и РУСАЛа (486.HK; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ).

Г-н Потанин аргументирует свое предложение тем, что недавняя авария (разлив мазута из хранилища) в Норильске может оказать сильное давление на финансовые результаты компании. По предварительным оценкам команды менеджмента, ущерб от аварии оценивается на уровне $150 млн (исключая штрафы Росприроднадзору). Учитывая что прогноз рынка предусматривает показатель EBITDA за 2020 г. на уровне примерно 8 млрд руб., мы считаем, что ущерб для денежных потоков компании не выглядит существенным. Дивидендные выплаты компании регулируются акционерным соглашением, подписанным мажоритарными акционерами Интерроса, РУСАЛа и Crispian. Если отношение чистого долга к EBITDA сохранится ниже 1,8x, компания направит на дивиденды 60% EBITDA. Исходя из прогноза 2020П EBITDA рынка (примерно 8

млрд руб.), дивиденды по итогам 2020 г. должны составить $4,8 млрд. Компания может выплатить 30% EBITDA (но не менее $1 млрд) в форме дивидендов, если чистый долг/EBITDA превысит 2,2x. Нам, конечно, известно, что между Интерросом и РУСАЛом продолжается долгий спор по поводу распределения генерируемых компанией денежных потоков. РУСАЛ настаивает на максимизации дивидендных выплат от Норильского никеля, так как компания направляет их на выплату процентных платежей и на капиталовложения. По нашей оценке, при текущих спотовых ценах на алюминий РУСАЛ не сможет сгенерировать достаточные денежные потоки, чтобы покрыть процентные платежи и требования по капиталовложениям, если дивидендный поток от Норильского никеля опустится до $1 млрд (примерно $280 млн приходится на РУСАЛ). Интеррос выступает за перераспределение значительной части дивидендных потоков в пользу проектов капиталовложений, направленных на органический рост, мероприятий в области защиты окружающей среды и модернизации существующих мощностей. В наших предыдущих отчетах о компании мы полностью поддержали эту идею, так как ожидаем сильный дефицит на рынках палладия, меди и никеля класса 1 в долгосрочной перспективе. Норильский никель четко изложил подробности своих ключевых проектов в своей стратегии, представленной в прошлом году. Предложение г-на Потанина требует одобрения со стороны мажоритарных акционеров. Мы сомневаемся, что РУСАЛ выступит в поддержку подобного решения, так как его финансовая позиция далека от того, чтобы быть устойчивой, а рынок алюминия перенасыщен. Тем не менее, краткосрочно рынок может НЕГАТИВНО отнестись к предложению г-на Потанина. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на Норильский

никель и предполагаем, что компания в конце концов сможет сбалансировать свою дивидендную политику с учетом привлекательных инвестиционных проектов развития.