Первая половина 2020 года, безусловно, войдет в историю нефтяного рынка как период беспрецедентного падения спроса на фоне эпидемии коронавируса и разногласий внутри ОПЕК+. Фундаментальный дисбаланс на рынке нефти и темпы наращивания ее глобальных запасов произвели на участников рынка тяжелое впечатление и вызвали резкое падение цен на нефть.

Мы ожидаем, что в 2П20 соотношение спроса и предложения существенно улучшится вследствие новых попыток ОПЕК+ сбалансировать нефтяной рынок, благодаря которым уже появилась некоторая определенность относительно предложения, и восстановления спроса на нефть после снятия карантина. Сейчас уже практически не вызывает сомнений то, что в 2П20 глобальные запасы нефти продолжат сокращаться. Это будет способствовать повышению нефтяных котировок. В дальнейшем главный вопрос будет заключаться в том, насколько быстро нефть будет дорожать. Ответ на него во многом будет зависеть от темпов восстановления спроса. Мы ожидаем, что в конце этого года спрос практически нормализуется, что оправдало бы цену Брент на конец года на уровне $50/барр. Мы полагаем, что дальнейшее восстановление баланса на рынке, видимо, приведет к росту котировок Брент в следующем году до $60/барр., но только если ОПЕК+ и впредь будет выполнять свою основную функцию.

> ОПЕК+ снова в деле и настроен решительно. Министерский мониторинговый комитет группы будет собираться ежемесячно вплоть до декабря, чтобы оценивать состояние рынка и степень выполнения странами взятых на себя обязательств. Это позволит министрам ОПЕК+ более гибко подходить к принятию решений. Следующее заседание состоится 18 июня. Мы ожидаем, что по его итогам комитет рекомендует снова продлить значительное сокращение добычи — на этот раз до конца августа. Страны, которые не удерживают добычу в пределах выделенных им квот, должны будут компенсировать недовыполнение обязательств в июле — сентябре. Тем не менее успех в этом вопросе вызывает сомнения в силу отсутствия механизма принуждения, что создает риск снижения нефтяных котировок.

> В 2П20 эффект от сокращения добычи ОПЕК+ может быть нивелирован. Саудовская Аравия отказалась от добровольно взятых на себя обязательств по дополнительному снижению добычи, при этом Мексика скоро начнет наращивать добычу, а Ливия частично возобновит добычу. Также есть опасения возобновления роста добычи сланцевой нефти: ожидается, что в этом году она упадет примерно лишь на 2 млн барр./сут, несмотря на сохранение котировок WTI на экономически нерентабельных уровнях. Что касается настроя инвесторов, то ОПЕК+ придется с ювелирной точностью контролировать объем предложения и еще раз продлить значительное сокращение добычи на фоне неопределенности относительно темпов восстановления спроса на нефть и рисков возобновления роста добычи сланцевой нефти.

> Изменение баланса на глобальном рынке нефтепродуктов будет постепенным и может проявиться только в 4К20. За 5М20 товарные запасы нефти и нефтепродуктов достигли рекордно высоких уровней, и для устранения этого избытка потребуются месяцы, особенно если спрос будет восстанавливаться медленно. Ближайшим аналогом текущей ситуации является ситуация 2017 года, когда потребовалось очень много времени для перехода Брент к бэквордации, которая стимулировала реализацию накопленных запасов на срочном рынке.



