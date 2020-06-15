По данным Минфина, дефицит бюджета в мае составил 650 млрд руб. Неудивительно, что основным фактором ухудшения стала существенная просадка нефтегазовых доходов (-41% г./г.). Напомним, что их объем рассчитывается исходя из цен, сложившихся в предыдущем месяце, а в апреле Urals установила своеобразный антирекорд – 18,2 долл./барр. Помимо самого падения цен на нефть при их снижении ниже 25 долл./барр. налоговая нагрузка в расчете на баррель добытой нефти падает еще больше (так, по нашим расчетам, при 30 долл./барр. она составляет 45,5% от цены нефти, а при 18 долл./барр. – уже лишь 19%), и из-за этого нефтегазовые доходы пострадали еще сильнее. Стоит отметить, что уже в мае цена нефти Urals заметно восстановилась (до 31 долл./барр.), а с начала июня даже превышала уровень в 40 долл./барр., что позволит повысить доходы (даже несмотря на сокращение добычи ОПЕК++).

В то же время, ненефтегазовые доходы Федерального бюджета практически не изменились (-3% г./г.), а их основная часть (НДС и акцизы) даже выросла на 22% г./г. Интересно, что после падения на 21% г./г. по внутреннему НДС в апреле, в мае поступления по нему перешли в рост (+14% г./г.). Впрочем, мы не связываем это с улучшением экономической активности – ряд компаний платят НДС равными частями за прошлый квартал, поэтому динамика за конкретный месяц может не отражать оперативного положения дел в этот период. Однако подчеркнем, что отсутствие более серьезного ухудшения ненефтегазовых федеральных налогов на фоне кризисных явлений не является неожиданностью: главным пострадавшим является малый и средний бизнес, который во многом является пользователем спецрежимов и не платит НДС и большинство других федеральных налогов.

В этой связи наибольший удар должен прийтись не на Федеральный бюджет, а на региональные (спецрежимы, налог на прибыль, НДФЛ и прочие являются их доходами). Как мы предполагали, это должно было бы вызвать скорее рост расходов Федерального бюджета на межбюджетные трансферты (для закрытия «дыр» в бюджетах регионов). Так и вышло: в мае расходы Федерального бюджета продолжили активный рост, на 48% г./г. (+32% г./г. в апреле), в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов (они обеспечили почти треть роста всех расходов). При этом еще 30% роста было достигнуто за счет выделения средств на национальную оборону (однако тут, скорее всего, речь идет о росте выплат социального характера и зарплат военным – именно они составляют подавляющую часть открытой части расходов по этой статье).

До конца года восстановление цен на нефть и экономики должно поддержать бюджетные доходы… Пока с начала года накопленный дефицит бюджета составил 409 млрд руб. До конца года, без сомнений, он вырастет, но итоговая величина во многом будет зависеть от динамики цен на нефть. По нашим расчетам, при среднегодовой цене на нефть в 35 долл./барр. дефицит должен был бы составлять 4,6 трлн руб., однако ее повышение до 40 долл./барр. добавляет ~1 трлн руб. по нефтегазовым доходам (что уже сильно снижает дефицит – до 3,6 трлн руб.). Кроме того, не исключено, что наши предположения по падению ненефтегазовых доходов, на 6,2% г./г. (учитывая проблемную ситуацию в экономике), могут оказаться чересчур консервативны. Пока ненефтегазовые доходы (без учета средств, полученных по сделке от продажи Сбербанка в 1,1 трлн руб.) даже выросли на 2,4% г./г. с начала года. Безусловно, до конца года еще остается немало рисков, однако в базовом сценарии ситуация в экономике в оставшиеся месяцы года не должна ухудшаться, а цены на нефть – заметно падать. Все это будет улучшать доходную часть бюджета.

Что касается расходной части, по последним данным, бюджетная роспись не выросла (21,9 трлн руб. на этот год) и вряд ли будет ощутимо расти до конца года. Напомним, что эта сумма уже включает в себя анонсированные к настоящему моменту антикризисные меры. Дефицит, конечно, мог бы увеличиться за счет дополнительных расходов на поддержку экономики, но пока речи об этом не идет.