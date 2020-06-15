В центре внимания на этой неделе - отчет о деятельности ФРС и заседание ЦБ РФ
На этой неделе стоит обратить внимание на два ключевых события. В среду с полугодовым отчетом о деятельности ФРС в Конгрессе США выступит руководитель американского центробанка Д.Пауэлл. Понятно, что он будет говорить о вирусе, об ущербе экономике, о действиях ФРС по стимулированию.
Однако интрига все-таки есть. На прошлой неделе, после заседания FOMC Д.Пауэлл на пресс-конференции так напугал инвесторов, что фондовые индексы в США провалились на 6%. Можно ожидать, что на этой неделе глава ФРС попробует отыграть назад. Он должен сказать о хороших перспективах американской экономики, хотя бы выглядеть оптимистичней.
Второе событие – заседание Банка России. Ставку снизят точно, вопрос на 50 б.п. или на 100? Думаю, что на этот раз наш ЦБ удивит радикализмом и даст 100 б.п., что позитивно для экономики и не очень хорошо для российского рубля.
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