Прошедшая неделя разделилась на черное и белое. Точнее — строго наоборот. Сначала было белое, светлое и радостное для всех инвесторов. Рынки в начале недели уверенно росли и этот рост завершился покорением новой исторической вершины — индекс NASDAQ взял отметку в 10 000 пунктов. Казалось бы — вот оно счастье! Но радость была явно преждевременной. И на слишком уж излишний оптимизм участников рынка указывали многие аналитики. Достаточно было вполне объективного и взвешенного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам заседания Комитета по работе на открытых рынках в среду, чтобы у инвесторов «вдруг» открылись глаза на всю текущую явно не слишком радостную ситуацию. И четверг стал в итоге худшим днем за последние более чем 2 месяца. Распродажа в четверг была настолько сильной, что перевесила весь рост в первой половине недели. И как итог, рынок явно развернулся и речь пошла уже не о росте, а о возможном начале новой волны падения.

На отраслевом уровне вполне естественно больше всех пострадали акции тех секторов, которые до этого несколько недель были в фаворе у инвесторов. И это прежде всего акции нефте- и газодобывающих компаний, крупнейших банков и акции ведущих промышленных предприятий. Первые за неделю потеряли в среднем почти 10% от своей стоимости, а банки и промышленные компании — более 7,5 процентов. Хотя с учетом того, что многие из них за последние недели выросли на 30, 50 и даже более чем на 100%, то пока это падение не выглядит каким-то ужасающим.

При этом явно лучше рынка по-прежнему выглядят акции ведущих технологических компаний. Особенно сильно в начале недели смотрелись акции FAANGовцев. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) — все они полностью отыграли мартовское падение и смогли выйти на новые уровни, переписав свои исторические максимумы.

Что еще следует отметить по итогам прошедшей недели, так это тот факт, что пока все же, несмотря на мощную распродажу активов в четверг, пока не наблюдается переток средств в защитные акции телекоммуникационного и коммунального секторов. И те, и другие выглядели средненько и динамика движения их цен мало отличалась от среднерыночной. Кроме того, пока мы наблюдали достаточно мощный выкуп по отдельным наиболее привлекательным акциям сразу же после их провала. То есть налицо пока на рынке превалирует спекулятивная составляющая, а инвесторы предпочитают оставаться в стороне от происходящего.

Только — только инвесторы взбодрились и поверили в светлое будущее в посткоронавирусную эпоху, как тут же COVID-19 вновь напомнил о себе. Новые вспышки коронавируса в отдельных штатах США, а также резкое увеличение количества заболевших в столице Китая — Пекине в прошедшие выходные явно испугали мировых инвесторов. Неужели COVID — 19 действительно возвращается?

Участники рынка после распродажи прошедшей недели и так-то напряжены и поэтому сейчас малейшего повода, малейшего толчка достаточно, чтобы все покатилось вниз. И поэтому безусловно будет интересно сегодня смотреть на их реакцию и оценить глубину их испуга. Первыми безусловно испугались азиаты, которые провалили котировки в среднем на 2 и более процентов. NIkkei — 225 так вообще потерял более 3,5%. Европейские рынки с утра пытались храбриться, но и они просели под тяжестью внешних обстоятельств.

Поэтому ожидать сегодня от рынка хоть какого-то позитива точно не стоит. Основная задача — хотя бы не очень много потерять и не свалиться в реальную распродажу наподобие той, что мы видели в прошедший четверг. Но гарантировать что-либо сейчас никто не может. Ситуация на рынке совершенно не прогнозируемая и диапазон вариантов развития очень широкий — от падения в бездну до резкого выкупа дешевеющих активов. В связи с этим основная торговая идея сейчас — это оставаться в стороне и никуда не спешить. Пусть рынок сам определится — стоит ему пугаться или же пока можно повременить. А инвесторам на всякий случай приготовить еще немного денег для покупки дешевых активов.