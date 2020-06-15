AT&T планирует избавиться от игрового бизнеса Warner Bros. Interactive Entertainment. Это целая сеть студий (всего их 11) в США, Британии и Канаде, которые в числе прочего работают над франшизами Mortal Combat, Harry Potter, Hitman, Matrix, Lego, Batman. Они достались AT&T в связи с покупкой Time Warner в 2018 году.

Сделка оценивалась в сумму $85 млрд. Игровой бизнес сейчас оценивается в сумму около $4 млрд. Однако финальная сумма сделки – если она состоится – может оказаться существенно больше, поскольку будет озвучена уже после нормализации положения дел на рынке.

Новость пришла из неофициальных источников, и сама AT&T ее не подтверждает. Однако продажа выглядит вполне закономерно. После покупки Time Warner (сейчас она носит название WarnerMedia) американский оператор связи существенно нарастил долги, размер которых сейчас составляет почти $200 млрд. Распродажа подразделений, которые генерируют непрофильный для аудитории AT&T контент, поможет закрыть часть этого долга и сохранить только ту часть медийного холдинга, которая дает эффект синергии. Тут, впрочем, стоит оговориться, что подавляющее число игровых проектов Warner Bros. Interactive Entertainment основано на кинофраншизах, права на которые принадлежат WarnerMedia. Это осложняет выделение гейм-разработки и его продажу на сторону по хорошей цене. Без лицензий на героев и сюжеты предыдущих серий игр весь комплекс студий может стоить не более $2 млрд. А это всего 1% общего долга AT&T. И при таком раскладе стимулов для продажи будет гораздо меньше.

Среди потенциальных покупателей Warner Bros. Interactive Entertainment можно назвать крупнейших представителей игровой индустрии. Это Activision Blizzard, Electronic Arts и Take-Two Interactive Software. С появлением новости о возможной продаже их акции демонстрировали умеренный рост. AT&T тоже получила свою порцию позитива. Акции держатся нейтрально на падающем рынке. Инвесторы не исключают, что продажа игровых студий станет частью большой стратегии нового главы компании Джона Стэнки, который заступает в должность с 1 июля. AT&T остается оптимальной бумагой для консервативных инвесторов. Несмотря на существенный размер долга, его влияние на дивиденды по-прежнему будет ограниченным. А само стремление руководства компании оптимизировать затраты это позитивный сигнал. По нашему мнению AT&T сохраняет потенциал прироста более 10% в ближайшие месяцы. И при этом компания платит дивиденд на уровне, не достижимом для большинства конкурентов, – более 6,8% к нынешнему курсу акций.