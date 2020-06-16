Направление денежному рынку вчера продолжали задавать ожидания инвесторов по снижению ключевой ставки на заседании Совета директоров Банка России в эту пятницу. Средняя ставка однодневного валютного свопа в понедельник повысилась на 3 бп (до 4,94%), ставка RUONIA, по нашим оценкам, опустилась ниже 5,1% (против 5,12% в прошлый четверг), а индекс RUSFAR снизился на 1 бп (до 5,12%). Спрос на операции Федерального казначейства был минимален: в рамках однодневного и недельного репо банки вчера привлекли в общей сложности 0,6 млрд руб., тогда как на аукционе недельных депозитов Казначейства не было подано ни одной заявки. Сегодня Казначейство проведет аукцион 35-дневного репо на сумму 70 млрд руб., спрос на котором, как мы ожидаем, будет значительным.

Банк России вновь отказался от размещения КОБР, единственный аукцион которых за период с 12 мая проводился неделю назад, совпав по времени с погашением июньского транша на сумму 700 млрд руб. На предстоящем недельном депозитном аукционе банки, что очевидно, были бы рады разместить на счетах в ЦБ избыточную ликвидность по ставкам выше рыночных, однако мы сомневаемся, что регулятор существенно увеличит установленный лимит. Высокое предложение средств банками на недельном депозитном аукционе перед ожидаемым снижением ключевой ставки – это нормальное явление: в последних 14 аналогичных случаях (за период с 2017 г.) банки в среднем предлагали к размещению на 300 млрд руб. больше лимита. Исходя из этого мы полагаем, что на сегодняшнем аукционе Банк России установит лимит в 1,3–1,4 трлн руб., а заявок от банков может поступить на сумму более 1,6 трлн руб. и даже до 2,0 трлн руб.

Котировки 3x6 и 9x12 FRA вчера стабилизировались на уровнях 4,62% и 4,38% соответственно. В настоящий момент кривая FRA закладывает снижение ключевой ставки ЦБ в общей сложности на 125–150 бп за ближайшие три месяца (пока без учета заседания 18 сентября) и еще на 25 бп – после этого. Кривая процентных свопов сместилась вниз на 1–3 бп, в том числе годовая и 5-летняя ставки IRS закрылись на отметках 4,79% и 5,33% соответственно. Годовая ставка NDF (OIS) повысилась на 4 бп (до 4,05%), а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа поднялась на 1 бп (до 3,90%).



