Во вторник основные мировые индексы на финрынках демонстрируют уверенный рост, отражая усиление аппетита глобальных инвесторов после решения ФРС о расширении программы выкупа облигаций американских компаний. Вместе с фондовыми индексами растут и котировки нефти, прибавлявшие к середине дня более 2% по марке Brent. Несмотря на это, рубль днем демонстрировал снижение, которое шло вразрез с общим усилением аппетита к риску и, по всей видимости, могло быть вызвано причинами локального характера (например, из-за усиления спроса на валюту со стороны отдельных игроков или технической коррекции после роста накануне, когда отечественная валюта выглядела явно лучше других валют EM). Впрочем, в целом ситуация на валютных площадках EM выглядела неоднозначной, так как инвесторы продолжают испытывать тревогу в отношении рисков второй волны пандемии. Так, к середине дня небольшой плюс демонстрировали валюты Мексики и ЮАР, тогда как валюты Индии и Аргентины снижались.

В течение дня внимание инвесторов на валютном рынке будет приковано к майским данным по розничным продажам и промышленному производству в США. Следует отметить, что в целом участники рынка уже давно готовы к негативным макроэкономическим данным, однако любые признаки улучшения ситуации в американской экономике могут улучшить настроение и аппетит к риску на развивающихся рынках. Чуть позже ожидается выступление главы ФРС в Конгрессе.

На локальном межбанковском рынке Банк России несколько сократил лимит на недельном депозитном аукционе (до 1,32 трлн руб. против 1,46 трлн руб. неделей ранее). Вероятно, банки продемонстрируют повышенный интерес к размещению недельных средств и объем в заявках превысит лимит ЦБ, так как средства предстоит вернуть уже после заседания регулятора в пятницу, на котором ожидается снижение ключевой ставки.

В свою очередь, Федеральное казначейство, помимо регулярного аукциона РЕПО o/n, проведет во вторник аукцион РЕПО на 35 дней с плавающей процентной ставкой. Лимит на аукционе составит 70 млрд руб., и можно ожидать повышенного спроса на ресурсы со стороны банков, как и на всех предыдущих аукционах казначейства с плавающей ставкой, так как возврат средств предстоит уже после вероятного снижения ключевой ставки ЦБ.