Экономика России сорвалась в крутое пике. По нашей оценке, в апреле российский ВВП рухнул на 14% год к году в результате введения карантина, обвала цен на нефть и девальвации рубля в марте. Больше всего пострадал сектор услуг, розничная торговля, обрабатывающая промышленность и транспорт. Единственной отраслью, продолжившей умеренный рост, стало сельское хозяйство.

Восстановление не за горами. Мы полагаем, что во 2 п/г 2020 г. ситуация в экономике значительно улучшится, а в следующем году российский ВВП вырастет на 2,4%. Ключевым фактором поддержки станет восстановление мировой экономики в результате беспрецедентных по своим масштабам экономических стимулов в развитых странах и ослабления санитарных ограничений. Заметную поддержку российской экономике окажет реализация общенационального плана восстановления экономики, а также смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ.