Ожидания второй волны эпидемии ослабли на фоне новостей об очередных успешных испытаниях лекарства от COVID-19. Ключевые мировые индексы растут вторую сессию подряд. Азия закрылась преимущественно в плюсе, Европа прибавляет еще около 0,5% после вчерашнего скачка вверх – самого сильного за целый месяц. Фьючерсы на индексы США также держатся в положительной зоне.

Нефть вновь отошла от локальных максимумов, но удержалась выше $40,5. На Brent давят вчерашние данные API о росте недельных запасов в США на 3,9 млн баррелей. Цифры пока предварительные, и если сегодня они подтвердятся, то не исключено падение нефти ниже $39. Рынок закладывает оптимистичный вариант – падение запасов в пределах 200 тысяч баррелей. Если данные окажутся существенно лучше, то к концу сессии стоимость Brent может составить более $41,5.

На таком внешнем фоне РТС торгуется чуть ниже 1250 пунктов, прибавляя менее 0,5%. Был заход выше, но пока рынку не удалось там удержаться. Если позитив на рынках усилится, то в течение дня мы можем увидеть подъем вплоть до 1270. В базовом варианте мы закладываем диапазон 1250-1260 пунктов.

Индекс Мосбиржи торгуется в коридоре 2750-2770. Сейчас сделки идут преимущественно в нижней части этого диапазона. Если рубль заметно усилится в течение сессии, то утренний прирост может смениться боковой динамикой. При появлении новой внешней повестки рынок может разогнаться немногим выше 2770 пунктов. Запас хода на сегодня пока довольно ограничен.

В отдельных бумагах мы наблюдаем почти равномерный подъем. Из ликвидных акций быстрее рынка растут: АФК Система (+2,7%), ТГК-2 (+2,1%), НЛМК (+2,1%), Мечел (+2,1%), Полюс (+1,9%). Наиболее примечателен рост Системы – компания объявила о продаже дополнительного пакета акций «Детского мира» на сумму около 9 млрд. Рост свободных средств у холдинга это позитивный аспект, при том что контроль над сетью магазинов у него сохранится. Подъем в акциях Системы, на над взгляд, быстро сменится коррекцией вниз. Бумага сейчас на пиках с 26 февраля. До конца недели снижение может составить от 3%.

Рубль на валютной секции держится нейтрально. Сегодня ожидается серия размещений ОФЗ, которые должны поддержать российскую валюту. Кроме того, игроки рынка активно строят прогнозы по поводу снижения ставки ЦБ, которое состоится в пятницу, это добавляет неопределенности. Доллар торгуется в диапазоне 69,4-69,9, евро удерживает коридор 78,2-78,5. Наиболее вероятным нам видится смещение к вечеру обеих пар на 20-30 копеек вниз. Доллар, вероятнее всего, останется чуть выше 69, евро может протестировать отметку 78.