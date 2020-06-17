С чем связан текущий рост на рынках?
19 июня на рынке в США наступит Triple witching, день, когда закрываются квартальные опционы. Так уж сложилось в этом году, что мартовские тройные закрывались на самых минимумах рынка. После поставочного понедельника рынок развернулся и начал расти.
Он рос несмотря на ужасные вирусные картинки в телевизоре из Италии и Нью-Йорка. Больные на ИВЛ, врачи в полной химзащите, покойники, гробы… Ничего не действовало на инвесторов, они продолжали покупать.
В итоге, к июньской экспирации рынок подошел к историческим максимумам, в Nasdaq даже были выше. Что дальше? По логике этого високосного во всех смыслах года к сентябрьским тройным нужно рынок снова опустить на дно.
Однако есть и другая логика, логика денег, ликвидности. Ее сейчас так много, что отстреливают вверх даже самые безнадежные (в процессе банкротства) акции. Конечно, можно поиграть вниз, но в этот летний сезон лучше расслабиться, теперь каждое лето может стать последним.
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