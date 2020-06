Группа Qiwi объявила о намерении продать Совкомбанку проект карт рассрочки Совесть. Мы считаем, что, независимо от условий сделки, эта продажа имеет важное стратегическое значение для Qiwi, так как позволит избавиться от убытков, кредитных рисков, связанных с данным проектом, и расходов на его фондирование. С учетом нашего консервативного взгляда на перспективы разворота в динамике прибыльности проекта Совесть, который, по нашим оценкам, сможет выйти на уровень безубыточности не раньше, чем в конце 2022 г., предварительно мы оцениваем потенциальную продажу как в целом нейтральную с точки зрения стоимости Qiwi, рыночная цена акций которой по-прежнему соответствует полной доходности в 134%. Исходя из этих соображений, в отношении данной бумаги мы подтверждаем рекомендацию — покупать.

Qiwi планирует переуступить Совкомбанку права требований к клиентам по картам рассрочки Совесть валовой балансовой стоимостью 9 млрд руб. (около 7.6 млрд руб. в нетто-выражении) за денежное возмещение в размере от 6 до 6.5 млрд руб. По информации агентства РБК, продажа пакета с дисконтом отчасти объясняется тем, что сумма сделки рассчитывается с учетом ранее полученного Qiwi дохода от комиссий магазинов и платежей клиентов за дополнительные услуги. Окончательная сумма переуступаемых требований и размер денежного возмещения за продажу будут определены в течение примерно месяца со дня объявления сделки, к тому моменту, когда стороны планируют ее закрыть. При первом рассмотрении условия сделки выглядят не очень привлекательными, особенно с учетом того, что за весь период с момента запуска проекта и до конца 1к20 Qiwi понесла по нему чистый убыток на общую сумму 7.5 млрд руб. Тем не менее мы склонны расценивать эту продажу как попытку компании получить максимально возможную компенсацию по проекту, решение о свертывании которого было принято на стратегическом уровне.

По оценкам Qiwi, общий скорректированный чистый убыток сегмента потребительских финансовых услуг (проект Совесть) по итогам 2020 г. не превысит 2 млрд руб. Это выше нашего прогноза на уровне 1,5 млрд руб., однако, как заявила компания, потенциальный убыток согласуется с ожиданиями руководства. Это, на наш взгляд, означает, что убыток, скорее всего, уже учтен в прогнозе менеджмента на 2020 г. по скорректированной чистой прибыли (+10–30% г/г в 2020 г.), который оптимистичнее, чем наш текущий прогноз (+3% г/г). Компания также оценила дополнительный убыток от продажи актива в сумму до 1,5 млрд руб., который не окажет влияния на скорректированную чистую прибыль, поскольку является разовым. Поскольку дивидендная политика Qiwi предполагает распределение в качестве дивидендов как минимум 50% скорректированной чистой прибыли, мы полагаем, что этот разовый убыток не должен оказать влияния на дивидендные выплаты в 2020 г.

Наши предварительные расчеты показывают, что исключение Совести из нашей DCF-модели Qiwi почти никак не отразится на оценке компании. Однако со стратегической точки зрения сделку можно рассматривать как позитивную по двум причинам. Во-первых, она приведет к оптимизации бизнес-модели Qiwi, которая, таким образом, окажется в значительно большей степени сфокусирована на высокомаржинальном и сравнительно низкорисковом бизнесе платежных услуг. Во-вторых, это устранит кредитные риски и затраты на фондирование, что улучшит риск-профиль компании; это может оказаться особенно полезным в нынешних условиях, усугубляемых ситуацией с коронавирусом, и способствовать росту мультипликаторов Qiwi.