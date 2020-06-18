Акции Детского мира потеряли в цене 0,6% с начала года, отстав от продуктовых ритейлеров (+10-17% с начала года), так как на них негативно повлияла пандемия и связанные с ней карантинные меры. Тем не менее, после снижения в апреле мы уже наблюдаем первые проявления тренда роста продаж в мае-июне, тогда как возможности по оптимизации расходов помогут сохранить устойчивую рентабельность. Более того, в дальнейшем могут появиться возможности по консолидации сектора, что указывает на вероятность повышения прогнозов выручки и EBITDA. Компания в ближайшее время может возобновить практику выплат привлекательных дивидендов – по нашей оценке, дивидендная доходность составит 16% на горизонте 12 месяцев (включая оставшиеся дивиденды за 2019). Хотя наши долгосрочные опасения сохраняются, мы считаем отношение риска к доходности более привлекательным на текущих уровнях котировок. Наша РЦ на 12 месяцев составляет 115 руб./акцию и предполагает потенциал роста 18% Таким образом, мы повышаем рекомендацию до ВЫШЕ РЫНКА. 