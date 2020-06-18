"Русал" готов рассмотреть размер дивидендов от "Норникеля": позитивно
РУСАЛ (486:HK; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) официально ответил на предложение главы Норникеля по сокращению дивидендных выплат. C точки зрения дивидендной политики компании, действующей до 2022 г., РУСАЛ готов рассмотреть конкретный размер дивидендов, как только акционерам сообщат точную информацию о размерах ущерба, причиненного разливом топлива. РУСАЛ также указал в своем заявлении, что рассчитывает на то, что в дальнейшем обсуждение вопросов дивиденднойполитикибудетпроисходитьвофициальномформате,предусмотренномсоглашением,аневрамкахпубличных дискуссий, существенно влияющих на котировки акций компании. Мы считаем, что новость ПОЗИТИВНА для Норникеля (MNOD:LI; РЦ $39,2/ГДР; ВЫШЕ РЫНКА).
Доводы РУСАЛа полностью понятны, так как предварительная оценка ущерба от аварии, представленная менеджментом Норникеля, составила $150 млн (без учета штрафов Росприроднадзору). Эта сумм а незначительна в сравнении с $4,8 млрд, которые ожидает рынок в форме дивидендов от Норникеля по итогам 2020 г. В связи с этим мы не ожидаем изменений в дивидендной политике в ближайшее время. Очевидно, что ситуация с утечкой топлива была использована мен еджментом стратегически для перераспределения дивидендных потоков в пользу экологических инициатив и проектов, нацеленных на рост компании. Как мы уже упоминали ранее, возможное снижение дивидендных выплат Норникеля может быть компенсировано с точки зрения инвесторов в виде высоких уровней IRR проектов органического роста и более высокого ESG рейтингав связис реализациейпроектовпозащитеокружающейсреды.
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