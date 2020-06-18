Ликвидность из Европы может дать рост российским активам
Сегодня ЕЦБ провел масштабное рекордное рефинансирование банков в рамках программы TLTRO. Объем операций составил 1.31 трлн евро, участие приняли 742 банка. Объем операций почти в 4 раза больше, чем было на предыдущем размещении, на один банк в среднем пришлось 1.8 млрд евро, в 2011 году было в 2 раза меньше.
После 24 июня, когда банкам нужно будет погасить обязательства по старым TLTRO, в системе появится новой ликвидности на 548 млрд евро. Главный вопрос – куда пойдет эта ликвидность?
Подозреваю, что полученные евро по низкой ставке банки начнут размещать в более доходных валютах и инструментах. Курс евро к доллару США уже начал падать. Можно ожидать, что какая-то часть денег зайдет и в нашу гавань. Даже пару процентов от этой суммы способны спровоцировать хорошее движение на emerging markets. Мы ждем, мы готовы принять дешевые евро.
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