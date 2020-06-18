В результате вчерашних аукционов Минфину удалось привлечь около 160 млрд руб. (100 млрд руб. пришлось на 5-летний выпуск и 50 млрд руб. — на 10-летние бумаги, остальное — на инфляционные облигации), при этом спрос на 5-летние ОФЗ, хотя и оказался высоким (167 млрд руб.), ведомству пришлось предоставить премию к рынку (около 5-10 б.п., исходя из отсечки на уровне YTM 5,1%). Такой результат выглядит заметно лучше, чем на предшествующих аукционах (когда, по данным НРД, нерезиденты сокращали вложения в ОФЗ, что сопровождалось некоторой коррекцией цен на вторичном рынке).

По-видимому, улучшение внешнего фона могло приостановить выход нерезидентов (покупок от них, вероятно, не было, поскольку рубль вчера не укреплялся), а локальные банки нарастили покупку в ожидании значительного снижения ЦБ РФ ключевой ставки (и указания на совершение подобных действий в ближайшем будущем). Доходность 5% годовых по 5-летней бумаге при ключевой ставке на уровне 4,5% (соответственно RUONIA — 4,25% в среднем) выглядит низкой (вообще, спреды ОФЗ к o/n ставкам денежного рынка являются самыми низкими в GEM). Тот факт, что Минфин удовлетворил большую часть заявок (и предоставил некоторую премию), свидетельствует о желании ведомства создать запас прочности (для финансирования бюджетного дефицита) на случай неблагоприятного развития событий (например, второй волны COVID-19). Стоит отметить, что появление такого большого спроса на аукционах никак не отразилось на вторичном рынке: котировки остались вблизи уровней цен открытия дня (скорее всего, интерес к ОФЗ на аукционах проявил узкий круг участников).