После достаточно бурного роста во вторник, многие ожидали остановки роста в среду. Собственно, так оно и случилось. Хотя все же справедливости ради стоит отметить, что попытки вытянуть рынок наверх участниками рынка предпринимались. Однако сил на удержание котировок в зеленой зоне у быков не хватило. И даже акциям Apple (AAPL, —0,18%), которые в ходе торгов переписали свой абсолютный исторический максимум, не удалось удержаться на положительной территории. И только истинный герой «эпохи коронавируса» Amazon.com (AMZN, +0,98%) продолжает в гордом одиночестве идти все выше и выше и покорять все новые и новые вершины.

Вообще-то итоги вчерашних торгов очень показательны. В плюсе торговались прежде всего акции компаний, работающих в тех секторах, которые являются основными драйверами роста мировой экономики в целом. Это акции компаний технологического и биотехнологического секторов, потребительского сектора и коммуникационных услуг. Да, рост здесь был совершенно незначительный и ограничился несколькими десятыми процента. Но все равно любой рост всяко лучше падения.

А вот что касается падения, то здесь мировые спекулянты резвятся во всю. Дай им только волю! А под категорию остро спекулятивных активов попали сейчас, как это ни странно, акции крупнейших промышленных компаний и банков. Ну и плюс к ним акции энергетического сектора. Ну, какие же спекуляции без нефти и газа?

Из отдельных акций хочется отметить прежде всего акции компаний, занимающихся электронными играми — Activision Blizzard (ATVI, +3,47%), Electronic Arts (EA, +1,89%) и Take-Two Interactive Software (TTWO, +2,40%). Спрос на эти акции сохраняется вот уже несколько дней. Первые две из них вчера переписали свои исторические максимумы, а TTWO близка к этому. Также рядом со своим историческим максимумом находятся акции еще одной компании из индустрии «коронавирусных развлечений». Это — акции Netflix (NFLX, +2,67%), спрос на которые возобновился после некоторой коррекции, вызванной слишком уж бурным ростом котировок перед выходом отчетности в апреле.

Кроме этого, инвесторам стоит обратить внимание также на акции NVidia (NVDA, +1,85%), которые консолидируются сейчас под мощной линией сопротивления в районе 370 долларов и готовы, судя по всему, пробить этот уровень и уйти выше — ориентировочно в диапазон 400 — 420 долларов.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 17 июня было заключено 545 тысяч сделок с акциями 1 168 эмитентов на общую сумму более 400 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 18 июня

Главное событие сегодняшнего дня, как обычно по четвергам, это выход данных о количестве новых обращений за пособием по безработице. И потому все замерли в ожидании этого события. Кроме этого также достаточно важным событием будет сегодня решение Банка Англии по ставке, которое может оказать некоторое влияние на мировые финансовые рынки.

И все же основное внимание участников рынка будет уделено данным по безработице. К сожалению, ожидается, что количество обращений останется на очень высоком уровне и значительно превысит 1 миллион новых заявок.

Плюс к этому следует добавить, что по-прежнему ситуация на коронавирусном фронте внушает инвесторам опасения. Они, конечно, стараются негативную информацию игнорировать, но это иногда не очень хорошо получается. Вот поэтому и торги проходят с постоянной оглядкой — как откуда-нибудь что-нибудь не прилетело. И осторожность точно не помешает.

Так что сегодняшние торги будут отталкиваться от данных по безработице и, до их выхода в 15-30 Мск, никто никаких решений принимать точно не будет. На это указывают и торги фьючерсами на основные американские индексы, которые уверенно держатся вблизи нулевых отметок и идти никуда не собираются. Ну, может в настоящее время и необходима некоторая пауза, чтобы определиться, что делать и чего ждать в самом ближайшем будущем?