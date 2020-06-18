Zoom Video намерена установить сквозное шифрование на всех аккаунтах без исключения, в том числе бесплатных. Это заявление было сделано в официальном блоге Zoom Video, после того как двумя неделями ранее произошел очередной скандал, связанный с делением пользователей сервиса на премиальных и базовых. Компания тогда сообщала, что сохранит незащищенными бесплатные аккаунты, чтобы отвечать на запросы в интересах полиции. То есть шифрование было гарантировано лишь платным пользователям, имеющим подписку стоимостью от $15 в месяц. Эта новость вызвала резкую критику со стороны правозащитных организаций, так что Zoom Video в итоге пришлось в очередной раз менять политику безопасности.

Стоит заметить, что до мая приложение не имело сквозного шифрования, и пользователи, включая премиальных, сталкивались с хакерскими атаками (подключением сторонних пользователей) прямо в момент видеоконференции. Это привело к оттоку части клиентов из числа крупных компаний и государственных учреждений. Против компании было подано несколько исков «за введение пользователей в заблуждение» по поводу безопасности ее цифрового продукта. Сегодня ситуация разворачивается в благоприятную для Zoom Video сторону. Она стала первым оператором видеосервисов, гарантировавшим широкий и безопасный доступ к связи. У конкурирующих приложений от компаний Microsoft, Cisco, Slack такого преимущества нет. И этот факт уже отмечен авторитетной организацией Electronic Freedom Foundation, а также изданием Consumer Reports, которые ранее жестко критиковали Zoom Video за «дыры» в ее приложении.

Несмотря на весь этот позитив, последняя торговая сессия оказалась для акций Zoom Video непростой. Бумаги потеряли 2,4% и на расширенных торгах после закрытия продолжили снижаться в пределах 0,5%. Это объясняется тем, что 16 июня капитализация компании достигла очередного исторического максимума. Ее акции вышли на абсолютный пик $242,5 за штуку, и рынок ждал любого повода для краткосрочной коррекции. Фундаментально компания остается интересной для инвестирования, но все еще выглядит слишком дорогой. За ближайший квартал бумаги вряд ли смогут подняться выше $260 (+10% от текущего уровня). А если им и удастся это сделать, то затем последует сильный откат вниз. Более равновесной на горизонте ближайших недель мы считаем цену акции Zoom Video вблизи отметки $220, что на 7% ниже текущего уровня.