По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись по-разному. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,06%, закрывшись на отметке 3115,34 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,15%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,33%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на четыре базисных пункта, до 0,70%, что стало самым низким показателем за неделю. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на два базисных пункта, до −0,41%.

Осторожность инвесторов была обусловлена все еще слабыми данными по рынку труда США, где заявки на пособие по безработице на прошлой неделе снизились до 1,51 миллиона, но оказались хуже прогноза экспертов. Осторожности добавила и информация о новых случаях заболевания во Флориде, которые росли быстрее, чем в среднем за прошлую неделю, а число госпитализаций в Техасе росло рекордными темпами седьмой день подряд. Сегодня на заокеанских биржах состоится квартальная экспирация фьючерсов и опционов, которая как правило сопровождается повышенной волатильностью, в связи с чем с дальнейшим направлением движения бенчмарки определятся на следующей неделе.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,89% и закрылись на отметке $41,48. Игроки позитивно отреагировали на заседание технического комитета экспертов ОПЕК+, в ходе которого Ирак и Казахстан представили план по компенсации недосокращенной в мае добычи нефти в июле-сентябре.

В четверг индекс Мосбиржи снизился на 0,58%, закрывшись на отметке 2724,33 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе — 2690 и 2670 пунктов, сопротивление — 2750—2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС — 119400 и 117500 пунктов, сопротивление — 122000 пунктов.

Сегодня в центре внимания российских инвесторов будет заседание Банка России, по итогам которого регулятор может снизить ключевую процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов. Однако ожидания снижения ставки на столь значительную величину, которые в мае способствовали укреплению рубля, уже по большей части заложены в рынок, в связи с чем российская валюта становится более зависимой от конъюнктуры на глобальных фондовых и сырьевых рынках, оставаясь в диапазоне 68—70,50 по отношению к американскому доллару. При усилении коррекции на биржах Европы и США нельзя исключать, что пара доллар/рубль может протестировать отметки 71—71,50.