Ожидаем роста цен производителей в РФ месяц к месяцу в июне
Принимая во внимание резкий рост рублевых цен на нефть в прошлом месяце (сорт Brent подорожал в мае на 17,9% месяц к месяцу), мы ожидаем, что в июне цены производителей в добывающем секторе значительно повысятся по сравнению с предыдущим месяцем. При этом рост цен в добывающем секторе будет сдерживаться заметным падением цен на алюминий (минус 2,7% месяц к месяцу). Учитывая существенное подорожание нефти в прошлом месяце, мы считаем, что оптовые цены в секторе производства кокса и нефтепродуктов ощутимо поднимутся. При этом рост цен в других секторах обрабатывающей промышленности будет весьма умеренным из-за слабого спроса со стороны населения и бизнеса. Поскольку в мае погода была значительно холоднее, чем в аналогичном месяце прошлого года, мы ожидаем, что в ближайшем будущем цены в секторе производства и распределения электричества, газа, пара и горячей воды вернутся к росту. В целом же мы считаем, что в июне 2020 г. месячное повышение ИЦП составит 3,8%. Таким образом, поскольку в июне прошлого года цены снизились на 0,6% месяц к месяцу, в текущем месяце годовая дефляция цен производителей замедлится и достигнет 9,7%.
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