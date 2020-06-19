​Спрос на ОФЗ, импульс которому придали сильные результаты состоявшихся в среду регулярных аукционов, вчера остался высоким. По итогам сессии кривая сместилась вниз в среднем на 2–3 бп в доходности. Лучший результат показал 15-летний ОФЗ-26233 (YTM 5,77%), опустившийся в доходности на 5 бп. По-прежнему высоким спросом также пользовались 4-летний ОФЗ-26227 (YTM 4,79%) и 5-летний ОФЗ-26229 (YTM 5%), потерявшие в доходности по 4 бп. Слабее рынка смотрелся 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 5,57%), закрывшийся на прежних позициях. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 42 млрд руб., что соответствовало 0,9x среднедневного показателя за последний месяц. Локальные рынки долга других развивающихся стран торговались преимущественно в положительной зоне: 10-летние облигации Мексики, Филиппин, Венгрии и Польши опустились в доходности на 1–3 бп, в то время как доходности 10-летних бенчмарков Колумбии и ЮАР упали на 9–11 бп.

Сегодня в 13:30 по московскому времени Банк России объявит очередное решение по ключевой ставке, после чего в 15:00 состоится пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. По мнению наших экономистов, вероятность того, что ставка будет понижена на 100 бп, чуть выше, чем снижения на 50 бп. В пользу более существенного снижения ключевой ставки свидетельствуют прежде всего недавние изменения внешних условий: на прошлой неделе ФРС представила прогноз, предполагающий сохранение околонулевого целевого уровня ставки по федеральным фондам вплоть до конца 2022 г., из чего следует, что глобальная краткосрочная нейтральная ставка будет оставаться на низких уровнях дольше, чем предполагалось. В качестве еще одного аргумента в пользу более существенного смягчения денежно-кредитной политики можно привести ситуацию в российской экономике, а именно, более быстрое замедление инфляции, чем предполагали прогнозы Банка России. В качестве базового сценария мы ожидаем, что сегодня ЦБ сопроводит свое решение относительно жестким сигналом в отношении дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, указывающим на то, что на заседании в июле дальнейшего снижения ставки, скорее всего, не произойдет.

Как показывает наша количественная модель кривой ОФЗ, судя по наблюдаемому на этой неделе ралли, к настоящему моменту рынок в полной мере заложил в цены снижение ключевой ставки Банка России в ближайшие три месяца в общей сложности на 100 бп. Отметим, что доходность 5-летнего ОФЗ-26229, нашего фаворита на кривой ОФЗ-ПД, вчера достигла установленной нами цели в 5%. Поскольку мы полагаем, что сегодняшнее решение Банка России может ознаменовать собой завершение цикла снижения ключевой ставки, мы закрываем торговую идею по покупке ОФЗ-26229 и меняем рекомендацию в отношении среднего сегмента кривой с Покупать на Нейтральную. Напомним, 20 апреля, когда доходность ОФЗ-26229 составляла 6,01%, мы рекомендовали покупать его с целью по доходности в 5,5%, после чего 30 апреля скорректировали цель до 5,25%, а 15 мая – до 5,0%. Следует оговориться, что в ближайшей перспективе роста доходностей среднесрочных выпусков мы не ожидаем, и поэтому считаем их по-прежнему интересным инструментом с точки зрения carry. Что касается сегодняшнего дня, основная интрига, как мы полагаем, заключается в тоне риторики Банка России на пресс-конференции по итогам заседания. Учитывая, что нейтральное значение ключевой ставки ЦБ по-прежнему прогнозирует на уровне 6–7%, снижение ставки на 100 бп уже будет представлять собой усиление мягкой денежно-кредитной политики. С другой стороны, недавно регулятор заявил, что оснований для перехода к отрицательным реальным ставкам не видит, а следовательно, существенного потенциала для дальнейшего снижения ставки уже не останется. Если же в своем сегодняшнем комментарии ЦБ не исключит возможность снижения коридора нейтральной ставки, это послужит позитивным сигналом для дальнего отрезка кривой ОФЗ, наклон которого за последние несколько месяцев заметно вырос. Тем временем наша торговая идея покупать 3-летний ОФЗ-25084 (YTM 4,75%) против 3-месячной ставки процентного свопа (4,96%) остается в силе. Кривая IRS соответствует ожиданиям снижения ключевой ставки ЦБ в краткосрочной перспективе более чем на 100 бп. На наш взгляд, опережающая динамика кривой свопов была связана с операциями хеджирования процентных ставок локальными банками. Некоторые из них могли активно продавать ставки процентных свопов для хеджирования своих портфелей кредитов с плавающими ставками на фоне высокой вероятности смягчения денежно-кредитной политики. Мы ожидаем, что такая тенденция вскоре сойдет на нет и базис IRS-ОФЗ нормализуется.