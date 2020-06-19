Мы снизили нашу целевую цену на 12 месяцев по акциям Yandex на 1% до $47,7 (с $48,3) после обновления прогноза рекламного рынка России и пересмотра нашей финансовой модели. Акции компании полностью восстановились в цене после снижения в марте, по сути, на волне опережающей динамики глобальных Интернет-компаний за последние два месяца и сейчас торгуются на уровнях, соответствующих началу года. Потенциал роста к нашей целевой цене при текущих уровнях котировок составляет всего 10%, и мы снижаем рекомендацию по этим бумагам до НА УРОВНЕ РЫНКА.

Хотя основной позитивный сюрприз для инвесторов в 2П20 может быть связан с операционными результатами компании (более сильные в сравнении с ожиданиями тренды восстановления бизнеса после пандемии), сценарий V-образного восстановления уже в высокой степени учтен рынком в текущих уровнях котировок. В то же время мы видим определенные риски, связанные со сделками M&A, учитывая, что компания обсуждает покупку крупных миноритарных долей в Яндекс.Маркете и Яндекс.Такси у своих партнеров, что может выдвинуть на передний план перспективы монетизации и оценки стоимости этих активов. Помимо этого, приближение дорогостоящего строительства новой штаб-квартиры, подразумевает риск снижения прогнозов СДП с 2021г. Сейчас мы рекомендуем инвесторам придерживаться более консервативного подхода к этим бумагам и искать более дешевые возможности для покупки.