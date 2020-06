Котировки Brent и Urals за последнюю неделю снизились на 3% и 4% соответственно, однако Urals продолжает торговаться с премией в 1,95 долл./барр к датированной Brent. Как мы полагаем, это обусловлено по большей части логистикой европейских НПЗ, которые используют Urals активнее других смесей, а также сокращением поставок российской нефти по условиям соглашения ОПЕК+. Добыча нефти и конденсата в России с начала июня снизилась на 0,6% м/м, а в мае показатель упал на 17% м/м. Исходя из графика экспорта на 3к20, поставки российской нефти могут дополнительно сократиться (план по экспорту через европейские порты на 14% меньше уровня предыдущего квартала, тогда как поставки по нефтепроводу Дружба могут увеличиться на 5% к/к), причем в большей степени, чем предполагалось ранее. С учетом этих факторов премия в цене Urals относительно Brent может сохраняться в течение некоторого времени.

Больше всех выигрывает российский бюджет. Как мы отмечали в нашем материале Russian Oils Downstream – The Metamorphoses; Fall of the Gods от 5 октября 2018 г., российский сектор добычи выигрывает от премии в цене Urals относительно Brent, однако сектору нефтепереработки приходится платить более высокую цену за перерабатываемую нефть, при этом цены на нефтепродукты определяются в основном величиной крэк-спреда к Brent. Как следствие, российские нефтяные компании теряют 0,52 долл./барр. на уровне EBITDA, если Urals котируется с премией к Brent, по сравнению с ситуацией паритета цен. Прибыльность российской переработки испытывает дополнительное давление – особенно с учетом того, что крэк-спреды по нефтепродуктам в Европе на прошлой неделе в большинстве своем снизились. Вместе с тем российский бюджет выигрывает от более высоких цен на Urals, поскольку к ним привязаны налоги на выручку. По нашим расчетам, премия в размере 1 долл./барр. к Brent позволяет российскому бюджету получить от нефтяных компаний дополнительные налоги на сумму 1,7 млрд долл

Мировые цены на газ не удержались на траектории роста. Спотовые цены на газ в Европе на прошлой неделе упали на 5%, до 1,68 долл./млн БТЕ. Цены в Азии снизились лишь на 0,9%, до 2,20 долл./млн БТЕ. Объем газа в европейских хранилищах остается выше максимума за последние пять лет, хотя превышение над историческими максимумами уже не выглядит таким значительным, как месяц назад. Как мы полагаем, рынок в текущем году продолжит испытывать давление, хотя жаркое лето и холодная зима могут способствовать сокращению объемов газа в хранилищах. Это допущение отчасти подтверждается кривой фьючерсов на газ: котировки на узле TTF на январь 2021 г. составляют лишь 145 долл./куб. м, что на 27% ниже среднего значения для этого месяца за последние пять лет.