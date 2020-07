Значительное количество макроэкономической статистики и корпоративных новостей не позволили накануне фондовым площадкам выступить «единым фронтом». Азиатские рынки закрылись откровенно негативно, европейские — умеренно негативно (а некоторые даже доползли до «плюса»), а вот американцы торговались весьма бодро и показали неплохой рост. Сегодня нас не ждет такой вал статистики, хотя интересного будет тоже много. Самым важным событием станет заседание ОПЕК+ по поводу сохранения или изменения ограничений на добычу нефти.

Напомню, что планируется несколько ослабить имеющиеся квоты, ограничив суточную добычу странами картеля и примкнувшими к ним государствами объемами в 7,7 МБД. Впрочем, настроения переговорщиков вполне может испортить та самая статистика. Опубликованные вчера вечером предварительные данные Американского института нефти (API) показали, что запасы за неделю рухнули с 2,000 млн барр. до —8,322 млн барр., при том, что аналитики ждали снижения всего до —2,100 млн барр. Окончательную черту уже с точными цифрами подведет сегодня вечером Минэнерго США, но вполне может оказаться, что и их данные покажут существенное падение запасов. Пока же рынок энергоносителей выглядит достаточно уверенно: котировки углеводородов, несколько проседавшие накануне, после публикации статистики API резко пошли вверх, вернувшись на привычные и, видимо, более комфортные для них уровни в районе $43 за барр. по сорту Brent.

Сегодня Минфин России планирует провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24021RMFS в объеме 50 млрд рублей по номинальной стоимости и облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS в объеме 50 млрд рублей по номинальной стоимости, говорится в информационном сообщении ведомства.

Дата погашения ОФЗ выпуска 24021 — 24 апреля 2024 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 — 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых. Предыдущий аукцион неделю назад, к слову, прошло успешно, а спрос примерно в 4 раза превысил итоговый объем размещения.

Пока же рубль умеренно и достаточно спокойно укрепляется вслед за ценами на нефть, вернувшимися на былые уровни. Поводов ждать существенного удорожания рубля, особенно сейчас, когда объемы валютных интервенций Центробанка снижены до 5,7 млрд рублей в день, конечно нет. C другой стороны, весомых оснований уходить из насиженного коридора у российского рубля тоже не много.

Сегодня ночью банк Японии вполне ожидаемо оставил процентную ставку неизменной на уровне —0.10%. Иной важной статистик за утро не публиковалось. На 7:18 МСК азиатские рынки торгуются разнонаправленно, но без потрясений. Лишь китайцы выглядят откровенно слабее остальных.

Сегодня Британия отчитается по инфляции, США представят данные по объемам промышленного производства и индексу цен ан импорт. Россия тоже отчитается по промпроизводстству. Корпоративные отчеты опубликуют UnitedHealth, Goldman Sachs, US Bancorp, PNC Financial, eBay, Bank of NY Mellon. НЛМК представит операционные результаты за первое полугодие 2020 г. Для владельцев акций «Мечела» будет последний день попадании в реестра на право получения дивидендов.

Фьючерсы на основные биржевые индексы торгуются пока в умеренно позитивной области (по состоянию на 7:20 МСК). Вероятнее всего и открытие российских фондовых рынков пройдет без особых сюрпризов. А далее следим за новостями и, в первую очередь, за итогами онлайн-совещания участников ОПЕК+.