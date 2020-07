Сегодня в России запускает свой сервис шведский музыкальный стриминг Spotify. С сегодняшнего дня российские пользователи смогут устанавливать мобильное приложение Spotify, доступное в App Store и Google Play. Пользователи смогут выбирать между платной подпиской и бесплатным сервисом (но с использованием рекламы). Подписка SpotifyPremium будет стоить 169 руб./мес. (включая НДС), семейная подписка Premium Family (до 6 человек) обойдется в 269 руб./мес., премиум подписка для двоих Premium Duo будет стоить 219 руб./мес., подписка для студентов доступна по цене 85 руб. в месяц. Созданием плейлистов Spotify для российских пользователей займутся как международная, так и российская команды редакторов. Одновременно Spotify запускает свой сервис на Украине, в Молдове, Казахстане, Беларуси и 8 балканских странах.

В интервью газете “Коммерсант” вице-президент Spotify по развитию новых рынков Густав Гилленхаммер указал на наличие 100 млн потенциальных пользователей стриминга в России, что эквивалентно совокупной базе российских интернет — пользователей. Spotify намерен приобрести миллионы платных пользователей в России через несколько лет и рассчитывает на то, что Россия войдет в топ 10-15 рынков компании по количеству платных пользователей. По словам г-на Гилленхаммера, Россия является рынком с сильной внутренней конкуренцией; в этой связи создание партнерств с российскими игроками станет важным условием расширения сервиса. По данным Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), Россия занимает 17 место на мировом рынке стриминга и к 2030 году может войти в топ-10 мировых стриминговых рынков.Объем российского рынка сейчас оценивается на уровне $171 млн.

Отметим, что Spotify будет предлагать российским пользователям сервиса конкурентные тарифы (стоимость месячных подписок Apple Music, Google Music и Yandex.Music также составляет 169 руб.), так что успех сервиса будет зависеть скорее от качества и разнообразия музыкального контента. Мы не ожидаем, что выход Spotify на российский рынок станет сенсацией, и что новый стриминг станет серьезной угрозой для российских лидеров в ближайшие 1-1,5 лет, однако риск конкуренции для них явно возрастет в долгосрочной перспективе, особенно если Spotify создаст партнерство с одним из российских игроков.

Как недавно сообщали СМИ, Spotify рассматривал создание партнерства с МТС (MTSS RX, MBT US, НА УРОНВЕ РЫНКА). У Yandex.Music (YNDX US, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $47,7) и Boom (музыкальный стриминг VK и OK) (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2) на сегодня более 10 млн скачиваний приложения пользователями, тогда как МТС Music – более 1 млн. Партнерство с Spotify может усилить положение МТС в сегменте цифровых медиа, который стал областью стратегического роста для мобильного оператора. Мы считаем эту новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для YNDX, MAIL и МТС MTS в краткосрочной перспективе.