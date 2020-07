Фондовые индексы США закрылись 14 июля около максимумов сессии, после того как управляющая ФРС Лейл Брейнард призвала к продолжению масштабных покупок активов из-за туманных перспектив восстановления экономики. S&P500 по итогам дня вырос на 1,34%, до 3198 пунктов, отыграв почти все падение понедельника. Рост индексов возглавили обрабатывающий, энергетический и промышленный сектора. Крупные банки отчитались о повышении отчислений в резервы под ожидаемые убытки по кредитам. Результаты JPMorgan порадовали инвесторов больше, чем отчеты Citigroup и Wells Fargo&Co.

Мировые фондовые площадки в основном торгуются на положительной территории. Прогресс в тестировании вакцины от COVID-19 компенсирует негатив от продолжающейся пандемии. Вакцинирование препаратом американской биотех-компании Moderna Inc. привело к выработке антител у всех 45 участников теста, что вселяет оптимизм в инвесторов. 27 июля начнется третья фаза испытаний, в которых примет участие 30 тыс. человек. Тем временем количество заразившихся COVID-19, а также число летальных исходов продолжает быстро увеличиваться в Техасе, Калифорнии и Флориде.

В фокусе внимания остаются американо-китайские отношения. Президент США Трамп заявил, что он не заинтересован в переговорах о второй фазе торговой сделки с Пекином и снова обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе. Кроме того, американский лидер подписал распоряжение о прекращении преференциального режима в отношении Гонконга.

Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Японский прибавляет более 1,5%, отыгрывая рост в США накануне. Шанхайский CSI в нуле, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%. Биржи Европы открылись ростом в пределах 1%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис опускается до 0,62%. Августовский фьючерс на Brent торгуется у $43. Золото остается выше $1800. Аппетит к риску сегодня присутствует. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов поднимется выше 3200 пунктов.

Из макростатистики сегодня стоит обратить внимание на показатели промышленного производства за июнь. Консенсус закладывает увеличение объемов промпроизводства на 4,3%, что подтвердит начавшееся восстановление экономической активности после снятия связанных с коронавирусом ограничений.

Сегодня результаты за второй квартал представит инвестиционный банк The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Он выглядит гораздо более выигрышно благодаря относительно небольшому кредитному портфелю (12% от активов) и гораздо более высокому акционерному капиталу, чем у многих других крупнейших банков США (норматив CET1 – 12,3%). Это позволит GS продолжать дивидендные выплаты. С учетом роста мировых индексов и восстановления экономики GS сможет показать более сильные результаты даже при продолжении начисления резервов под кредитные убытки.

Также за квартал отчитается крупнейший депозитарный банк США The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 13 из 100. Показатель отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Техническая картина S&P500 улучшилась с конца июня, но неопределенность по поводу его дальнейшей динамики сохраняется. Индекс продолжает торговаться над значимым уровнем — 200-дневной средней в районе 3030 пунктов вместе с улучшающимися сигналами момента. Индикатор RSI поднимается выше нейтральной отметки 50. MACD вышел в плюс. Отсутствие определенности пока способствует консолидации S&P500 выше 3000 пунктов, но шансы на рост увеличиваются.