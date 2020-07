Как быстро меняется настроение на рынке. Выглянуло солнышко из-за тучек, и тут же все побежали покупать акции. Подул прохладный ветерок — и тут же начались продажи. Вчера таким неприятным ветерком стали макроэкономические данные. Сначала это были неожиданно плохие данные о динамике розничных продаж в Китае, а затем вполне прогнозируемые отвратительнейшие цифры по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США. Ни то, ни другое оптимизма участникам рынка не добавило и стоит, пожалуй, лишь порадоваться, что вчерашнее снижение оказалось небольшим и пока чисто техническим.

При этом общие тенденции последних дней сохранились. Налицо была продолжающаяся небольшая фиксация прибыли в FAANGовцах, а также в акциях ведущих технологических компаний. А вот спрос, правда не очень сильный, переместился частично на компании промышленного сектора и на медицину. Однако все же здесь ключевые слова — частично переместился. Поскольку даже в этих секторах мы видели продажи и достаточно серьезные. Особенно отличились в последние дни авиаперевозчики и круизные компании. Если позавчера они были, что называется best of the best, и продемонстрировали рост в 10 — 20 процентов, то вчера все было почти тоже самое, но только уже со знаком минус. К счастью, этот минус все же оказался чуть меньше, чем предшествующий ему плюс. И можно сказать по этому поводу лишь одно — спекулянты рулят!

Не оправдываются надежды и на стартовавший на этой неделе сезон отчетности. Пока по истечении нескольких дней можно констатировать, что отчитавшиеся компании скорее разочаровали, чем приободрили инвесторов. Весьма грустная картина складывается после выхода отчетности крупнейших банков. Лишь JPMorgan Chase (JPM, +0,28%) хоть в какой-то степени оправдал чаяния инвесторов. А все остальные… Вот и вчера вышедшая отчетность от Bank of America (BAC, —2,72%) мало кого устроила. Причем это касается не только банков. Например, даже в тех случаях, когда отчетность можно признать вполне позитивной, встречают ее инвесторы очень настороженно и без обычного задора. Мы воочию могли убедиться в этом после выхода хорошей отчетности от таких сильных компаний, работающих в медицинском секторе, как Johnson & Johnson (JNJ, +0,67%) и UnitedHealth (UNH, +1,01%).

Продолжая тему корпоративной отчетности, следует отметить, что все ждали вчера выхода данных от такой знаковой компании как Netflix (NFLX,+0,79%), которая является одним из главных бенефициаров от коронавирусной эпидемии. Ждали и готовились… Все последние дни акции Netflix пользовались неизменным успехом у инвесторов и только за последние недели они выросли более чем на 20%. И Netflix в итоге продемонстрировал очень сильные показатели своей деятельности по итогам 2-го квартала и прибавил более 10 млн новых подписчиков вместо ожидаемых 8,3 млн. Казалось бы, надо радоваться, но компания опустила инвесторов с небес на землю и сообщила, что по итогам 3-го квартала прирост новых подписчиков сократится в 4 раза и не превысит 2,5 млн человек. Разочарованию не было предела и акции тут же на пост-маркете рухнули более чем на 10%. Так что и здесь надежды остались всего лишь надеждами.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в четверг 16 июля было заключено почти 600 тысяч сделок с акциями 1 176 эмитентов на общую сумму более 627 миллиона долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 17 ИЮЛЯ

После вчерашней незначительной просадки фондовые рынки пытаются сегодня зацепиться за текущие уровни и не уйти ниже. И поэтому участники рынка принялись с самого утра бодро искать позитив в текущих событиях. И главное событие, на которое делают сегодня ставку инвесторы, это очная встреча в верхах лидеров стран Европейского Союза. А главное в этой встрече то, что она ОЧНАЯ. Впервые после начала эпидемии лидеры стран встречаются лицом к лицу и этот факт жутко всех вдохновляет. Насколько успешной будет встреча сложно сказать, но сегодня, пожалуй, главное это не результат, а сам факт этой встречи. И поэтому и европейские, и американские рынки находятся в зеленой зоне, прибавляя в пределах 0,5%. Чуть выше торгуется фьючерс на индекс NASDAQ. И это можно понять, так как именно акции технологического сектора приняли на себя удар медведей в последнее время и почему бы теперь им не отрасти?

Главное, на что стоит обратить сегодня внимание помимо европейской встречи в верхах, так это на выходящие макроэкономические данные. Их немного, но они важны. Это данные по строительству — закладка новых домов и разрешения на новое строительство за июнь месяц, а также появится такой популярный среди инвесторов индикатор как индекс уверенности потребителей Мичиганского университета. Прогнозы по строительству очень хорошие и теперь остается убедиться, что аналитики не ошиблись. Что касается индекса уверенности, то здесь ситуация более неопределенная и этот показатель по-прежнему находится на очень низком уровне. Однако скорее всего, участники рынка не сильно будут на него реагировать, так как этот негатив уже заложен в ценах.

И все же, можно надеяться, что если макроданные выйдут в соответствии с прогнозами аналитиков, то скорее всего они будут восприняты участниками рынка достаточно позитивно. И это, безусловно, поддержит тот умеренный оптимизм, который сегодня с утра присутствует на рынке. В этом случае у нас есть все шансы увидеть рост по итогам недели в индексах Dow Jones (DJIA-30) и S&P500. А вот индексу NASDAQ вряд ли удастся это сделать, поскольку для этого ему надо вырасти сегодня более чем на 1,5%, однако в нынешних условиях это маловероятно.