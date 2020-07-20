Промышленность: ОПЕК++ продолжает сильно портить статистику РФ
В июне результаты промышленности в целом не изменились: —9,4% г./г. против —9,6% г./г. в мае). Однако столь слабая динамика – более чем на половину результат соглашения ОПЕК++: на графике ниже видно, что его эффект – около —6 п.п. к годовой цифре. В ненефтегазовом сегменте восстановление продолжается, но небыстрыми темпами: падение в обработке сократилось до —3% г./г. с —3,4% г./г. в мае.
Ключевыми факторами небыстрого восстановления обрабатывающих отраслей являются: 1) медленный рост внешнего спроса на российский экспорт и 2) слабая инвестиционная активность. Впрочем, на фоне восстановления мировой экономики и фокуса отечественной бюджетной политики (и в первую очередь — плана по выходу из кризиса) на инвестиции, можно ждать улучшения этих факторов в ближайшие месяцы.
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