ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25%, чем усилил краткосрочное ослабление рубля на рынке. Российская валюта в пятницу днем продолжила падение к доллару. Вслед за публикацией решения по ставке пара USD/RUB поднялась к верхней границе дневного диапазона 71,4-71,7. Не исключено дальнейшее движение вверх в пределах еще 20-30 копеек.

Решение Центробанка лежит в русле идеи о том, что текущий глобальный кризис, вызванный пандемией, усилил для рубля дезинфляционные факторы и ослабил проинфляционные. Это отчасти подтверждается тем, что к концу июля в годовом выражении средний рост цен составил 3,3%. Это по-прежнему ниже целевого значения 4%, но выше майской инфляции, которая составляла 3% по отношению к тому же периоду годом ранее. Усиление роста инфляции ЦБ объясняет эффектом низкой базы: предыдущим летом наблюдалось рекордное снижение цен на плодоовощную продукцию в связи с большим урожаем. В итоге на конец 2020 года регулятор сохраняет прогноз по инфляции от 3,7% до 4,2%. Причем оговаривается, что цель в 4% может не быть достигнута и за весь следующий год, что опять же является аргументом в пользу продолжения мягкой монетарной политики.

Основным фактором для поддержания низкой ставки и ее дальнейшего снижения является состояние реальных секторов экономики. По оценке ЦБ, ВВП начнет расти не ранее 2021 года, а в нынешнем 2020 сократится на 4,5-5,5%. Помимо пандемии и слабого внешнего спроса на российское сырье этому будут способствовать самоограничения, которые Россия взяла на себя в рамках соглашения ОПЕК+. В этих неблагоприятных условиях экономика нуждается в фискально-монетарных стимулах, которые собственно и предоставляют ЦБ и правительство. Со своей стороны регулятор видит возможность для дальнейшего удешевления кредитов и не считает, что в экономике есть риски роста закредитованности и плохих долгов. Напротив, ЦБ говорит о том, что есть тренд на ужесточение неценовых условий для потенциальных заемщиков, то есть банки стали дешевле, но строже выдавать деньги в долг.

Целесообразность дальнейшего снижения ставки сохраняется, несмотря на то, что существуют факторы в пользу возможного роста цен. Так, отмена карантинных ограничений позволила реализовать отложенный спрос на товары и услуги, который еще не исчерпан. Также сохраняются риски введения повторных ограничений в других странах, что может привести к разрыву цепочек поставок и, как следствие, росту цен в отдельных группах товаров. Есть инфляционные риски и со стороны финансовых рынков, которые пока носят умеренный характер. Под этими рисками, ЦБ, очевидно, понимает возможные сильные коррекции в активах развивающихся стран и их валют, что может отразиться на российских биржевых индексах и курсе рубля. Регулятор не уделяет особого внимания текущему ослаблению рубля, которое началось в июле. Это говорит о том, что ЦБ не ожидает существенного влияния на внутренние цены со стороны валютного рынка. А значит, рублю может быть позволено колебаться в очень широких пределах.