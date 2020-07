Внешний фон перед стартом торгов в России относительно нейтральный. Нефть торгуется без существенной волатильности, азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс доллара и золота корректируют свои резкие движения в предыдущие дни. «Порча» доллара, скорее всего, продолжится, так как некоторые технические отскоки не меняют общую долгосрочную тенденцию. В начале дня на отечественном рынке будет преобладать консолидация. Рубль может испытывать небольшое давление со стороны доллара, как это происходит в схожих валютах AUD, CAD, NZD.

О рынках:

По итогам торгов 27 июня индекс МосБиржи вырос на 0,76% до 2884,88 п., а РТС на 0,81% до 1266,16 п. Внешний фон продолжает играть значимую роль для российского рынка. Рекорды в золоте привели к бурному росту бумаг золотодобывающих компаний. Бумаги «Селикдар» подорожали на 16,47%, «Полюс» на 13,33%, Polymetal на 7,62%, а также к ним присоединились акции ГМК «Норникель» (+3,74%), которые отреагировали на повышение цен на платину и палладий. Из важных корпоративных новостей стоит отметить отчётность «Ленты» (+7,41%), выручка которой увеличилась в I полугодии на 9,6%, а также сократился долг на 30% и выросли другие ключевые показатели. Слабее всех были бумаги НМТП (-10,68%), «Интер РАО» (-2,02%), «Магнит» (-1,11%), «НОВАТЭК» (-1,06%) и «Сургутнефтегаз» (-1,01%). Слабость бумаг «Сургутнефтегаз» также может быть вызвана потенциалом глобальной «порчи» доллара, что способно снизить ценность долларовых резервов компании. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 65,271 млрд рублей.

Главный стратег «Открытие Брокер» Константин Бушуев отмечает резкий рост цен на драгоценные металлы, а также укрепление доллара. »Основной причиной такой динамики, на наш взгляд, являются опасения возможной «порчи» глобальной валюты – доллара США. Действительно, буквально за несколько месяцев денежная база ФРС уже выросла в 1,6 раз. Развитие глобального кризиса идёт по V-образному сценарию с потенциалом роста инфляции в зоне доллара», — отмечает он. Рубль пока не может в должной степени участвовать в давлении на американскую валюту. Его сдерживает процесс конвертации дивидендов российских компаний нерезидентами, а также невнятная динамика нефти. Слабый доллар, как правило, позитивно сказывается на котировках, но на сей раз слабый доллар сопровождается слабым спросом на фоне продолжающегося распространения COVID-19 в мире. В ряде стран возвращаются ограничительные меры. Соответственно, восстановление спроса на нефть застопорилось, а вместе с ним рубль не получает дополнительных стимулов на укрепление. Однако конвертация дивидендов закончится, и рубль может почувствовать себя более свободным. Тем более, что на рынке США усиливаются ожидания того, что ФРС начнёт таргетировать доходность казначейских обязательств США, что сохранит их реальную доходность в отрицательной зоне на длительный период. Кстати, более 20% международных резервов РФ содержится в золоте, а с учётом роста его цены также растёт и доля золота. Поэтому рубль остаётся одной из самых обеспеченных валют в мире с положительными реальными ставками. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,23% до 71,57, а евро укреплялся на 0,62% до 84,07.

Торги на американском рынке завершились ростом индексов. В течение дня инвесторы ловили слухи и новости из Конгресса по поводу прохождения очередного пакета экономической поддержки. Однако до конца сессии, как и до конца дня, демократы и республиканцы так и не смогли договориться. Более высоким спросом на рынке вновь пользовались акции высокотехнологичных компаний, которые показали повышенную устойчивость в период мер социальной изоляции. Собственно говоря, некоторые меры уже вернулись в ряде американских штатов, где наблюдается наиболее сильный рост заболеваемости COVID-19. С другой стороны, статистика за июнь также показала рост объёма заказов на товары длительного потребления на 7,3%, а без учёта транспорта на 3,3%. На текущей неделе почти 40% компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500, предоставят свою отчётность. Пока свои финансовые результаты представили около 30,5% компаний. 79% из них смогли превзойти ожидания Wall Street по прибыли. Moderna Inc. (+9,15%) не только объявила о старте третьей фазы испытаний своей вакцины против COVID-19, но также о получении ещё $472 млн на продолжение работ от правительства. Alphabet Inc., являющаяся родительской для Google, (+1,4%) сообщила о сохранении дистанционного режима работы для сотрудников до лета 2021 года. Производитель игрушек Hasbro Inc. (-7,41%) отчитался о падении прибыли и выручки хуже ожиданий рынка на фоне закрытия магазинов в II квартале. В акциях Tesla (+8,65%) очередной день оптимизма на надеждах, что бумага будет включена в состав S&P 500. По итогам дня DJIA вырос на 0,43% до 26584,77 п., S&P 500 поднялся на 0,74% до 3239,41 п., а NASDAQ взлетел на 1,67% до 10536,27 п.

Азиатские торги проходили в смешанном режиме. Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл сообщил детали пакета экономической помощи, который предусматривает очередные чеки для американцев на $1200 плюс ещё $500, если существуют дополнительные проблемы в виде социальных зависимостей. Законопроект также защитит бизнесы, школы, докторов от судебных претензий, если только в их действиях не было злого умысла. Также в пакете предусматриваются выплаты бизнесу, льготные кредиты, финансирование учебных заведений и продолжение финансирования выплат безработным, хотя и в меньшей степени, чем в весеннем плане. Демократы приняли участие во встрече с министром финансов и представителями республиканцев. По её итогам глава администрации Марк Мидоус сообщил, что встреча была продуктивной. Впрочем, лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси назвала республиканский пакет жалким. «Это несерьёзно», — подчеркнула она. Все это привело к некоторой неуверенности в Азии, где хватает своих проблем. К примеру, акции Mitsubishi обвалились почти на 12% на фоне заявлений о потере более 140 млрд иен по итогам финансового года. Акции Nissan Motor также подверглись распродажам после того, как издание Nikkei сообщило, что у компании могут закончиться деньги в течение ближайших полутора лет. К 8:45 мск NIKKEI 225 — 22662,95 п. (-0,23%), Hang Seng — 24668,08 п. (+0,26%), Shanghai Composite — 3210,63 п. (+0,17%).

Резервы биржевого золотого фонда SPDR Gold Trust выросли за понедельник с 1228,81 тонн до 1234,65 тонн. В рамках азиатской сессии цена золота поднималась до $1980 за тройскую унцию. Затем случился небольшой откат на фоне технической перекупленности металла. Кроме того, индекс доллара также совершал технический отскок почти на 0,2% по сравнению с предыдущим днём. Нефть торговалась в плюсе, но прирост был незначительным. С одной стороны, существуют надежды на новый американский пакет экономической помощи, а, с другой, Флорида и Калифорния уже сообщают о заболеваемости выше, чем была в Нью-Йорке весной, что заставляет возвращать меры социального дистанцирования. От данных API и Минэнерго США рынок ждёт, согласно предварительному опросу Reuters, снижения запасов топлива и незначительное изменение запасов сырой нефти. К 9:00 мск Brent — $43,94 (+0,09%), WTI — $41,5 (-0,24%), Золото — $1934,5 (+0,18%), Медь — $6393,43 (+0,09%), Никель — $13590 (-0,94%), Серебро — $24,835 (+1,36%).

Индекс доллара повышался на 0,15% до 93,81 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,63% по сравнению с 0,61% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,174 (-0,09%), GBP-USD — $1,286 (-0,15%), USD-JPY – 105,5 (+0,13%).