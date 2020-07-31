Российский фондовый рынок завершает июль небольшим повышением. Рублевый индекс Мосбиржи увеличился примерно на 5,9%, а долларовый РТС прибавил около 2% из-за давления, исходящего от слабого рубля.

Первая половина июля на мировых фондовых площадках в целом характеризовалась боковым движением, а во второй части месяца основные индексы попытались подрасти, хотя уверенного повышения не наблюдалось. Высокие темпы распространения коронавируса в США ограничивали покупки, но все же инвесторы надеялись на разработку вакцины, центральные банки продолжили обеспечивать рынки ликвидностью, а слабые квартальные результаты большинства компаний не стали неожиданностью. Одновременно с этим можно было наблюдать усиление геополитической напряженности между США и Китаем, которые отдали распоряжения о взаимном закрытии двух консульств. Дональд Трамп при этом заявил, что заключенная в начале года торговая сделка с КНР уже не является для него столь важной, как раньше.

Рубль в июле жил своей жизнью, мало реагировал на в целом неплохой мировой аппетит к риску и неуклонно снижался, обновив минимумы с мая и марта против доллара и евро соответственно. Пара доллар/рубль к концу месяца прибавила 3,8% и стремилась к 74 руб. Пара евро/рубль подскочила на 9,5% и поднялась к 87,50 руб. Против рубля играло усиление санкционной риторики в отношении России, а также обратная конвертация рублевых дивидендов нерезидентами. ЦБ РФ на очередном заседании вновь понизил процентную ставку, на этот раз на 25 базисных пунктов, до 4,25%.

Цены на нефть большую часть июля провели в боковом диапазоне, но все-таки смогли обновить максимумы с марта, поднявшись до 44,90 долл. и 42,51 долл. по сортам Brent и WTI. После этого котировки, однако, не смогли развить восходящее движение и скорректировались вниз в преддверии августа, когда будут смягчены квоты по сокращению нефтедобычи ОПЕК++ с 9,7 млн барр./день до 7,7 млн барр./день до конца текущего года. Частично поддерживать фьючерсы на высоком уровне в июле помогал слабый доллар. В остальном инвесторы надеялись на постепенное восстановление спроса и черпали позитив от падения запасов нефти в США с рекордных пиков и стабилизации нефтедобычи в стране. В итоге ближайшие фьючерсы на нефть Brent по итогам июля выросли на 4,5% и закрепились выше 43 долл., а на нефть WTI увеличились на 2%, отвоевав отметку 40 долл.

Чего ожидать? – Покупатели не спешат уходить с рынка

Технические факторы

С технической точки зрения индексы Мосбиржи и РТС вступают в август сохраняя среднесрочную тенденцию к повышению, но не проявляют сильной краткосрочной склонности к росту, что может способствовать некоторой коррекции с достигнутых вершин. Рублевый индекс Мосбиржи почти достиг одной из целей среднесрочного роста 2960 пунктов (верхняя полоса Боллинджера недельного графика), что может провоцировать фиксацию прибыли. Более серьезного снижения в район 2680 пунктов стоит ждать при закреплении ниже 2830 пунктов. РТС же пока остается ниже сопротивления 1310 пунктов, в связи с чем может быть склонен к движению в район 1170 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). В целом до пробоя важных поддержек (2830 и 1215 пунктов) имеет смысл сохранять “длинные” позиции по рынку.

Рубль в июле вернулся к среднесрочному снижению, что было особенно очевидно в паре с евро ввиду силы последнего на мировых площадках. Техническая картина перед началом августа не предвещает российской валюте позитивной динамики и указывает на риски ее возвращения к мартовскому минимуму против евро 89,50 руб. и апрельскому пику против доллара 77,61 руб. Помочь рублю в краткосрочной перспективе может разве что перепроданность против евро и способность отвоевать важную поддержку 72,20 руб. в паре с долларом. По евро ближайшая поддержка расположена у 85,50 руб.

Нефтяные цены начинают июль не так далеко от многонедельных максимумов и в то же время сохраняют важные среднесрочные поддержки, ближайшие из которых расположены в районе 39 дол и 35,50 долл. для Brent и WTI соответственно. Все это говорит о том, что котировки еще вполне могут вернуться к повышению и стремиться к 50 долл. по обоим сортам, но, возможно, после некоторой нисходящей коррекции. Однозначным сигналом в пользу ухудшения среднесрочных настроений выступит падение фьючерсов ниже 35,50 долл. и 31 долл. соответственно.

Фундаментальные факторы

С фундаментальной точки зрения август традиционно является непростым для бирж месяцем. В контексте российского рынка не стоит забывать о возможном усилении санкционного давления, которое негативным образом сказалось бы на акциях и рубле. В США неясным остается вопрос с новым пакетом стимулирующих мер и пособиями по безработице, которые напрямую будут влиять на состояние национальной экономики. Квартальные отчеты крупнейших компаний по большей части не стали шоком, а в августе инвесторы, вероятно, переключатся на макроэкономические данные за июль. Ухудшение ситуации несет для “быков” дополнительные риски.

В следующем месяце не запланировано заседаний ФРС, ЕЦБ или Банка России, но регуляторы опубликуют протоколы последних встреч 19 августа, 13 августа и 3 августа соответственно. Инвесторы при отсутствии новых шоков должны будут довольствоваться запущенными ранее мерами экономической поддержки.

На нефтяном рынке будут ослаблены ограничения по квотам на сокращение добычи, которые, однако, должны быть как минимум частично компенсированы более строгой дисциплиной ряда стран. Так или иначе, ценам уже довольно сложно продолжать уверенный рост без существенных позитивных факторов, но в то же время, пока веских причин для продаж нет, покупатели тоже не спешат уходить с рынка.

В целом август может характеризоваться повышенной волатильностью в том числе из-за ухода многих инвесторов на летние каникулы и снижения объемов торгов. С одной стороны, меры денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования обеспечивают рисковым активам поддержку. Однако если ситуация в какой-либо сфере (вирус, геополитика, макроэкономика) усугубится, покупатели могут зафиксировать прибыль. Золото в конце июля штурмует психологически важную отметку 2000 долл./унц., но, по расчетам Всемирного совета по золоту, с учетом инфляционных корректировок остается ниже исторических пиков 2011 года и 1980 года, которые в этом случае составили бы около 2200 долл./унц. и 2800 долл./унц. соответственно. Последнее указывает на то, что потенциал среднесрочного роста драгоценного металла и акций золотодобытчиков может быть вовсе не исчерпан.