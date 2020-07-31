Росстат опубликовал полную структуру всех доходов и расходов потребителей за 2 кв. 2020 г. Обычно, тенденции понятны и по оперативным данным (оборот розницы, зарплаты работников организаций), но в период кризиса и самоизоляционных ограничений для оценки ситуации полный круг данных крайне важен. Статистика, впрочем, подтверждает наши гипотезы.

При падении общих доходов на 7,7% г./г. «костяк» доходов (зарплаты и пенсии) мало пострадал (в целом они даже смогли внести положительный вклад в общую динамику — +0,3 п.п.). Доходы просели из-за предпринимательского сектора и прочих сегментов (-8 п.п.). Это кардинально отличает текущую ситуацию от той, что мы наблюдали в кризис 2015 г. Тогда из-за длительной просадки доходов основной части населения спрос очень долго не мог перейти к росту. Сейчас, как мы полагаем, этого удастся достичь быстрее. В свою очередь, падение доходов предпринимателей больше отразится на инвестиционном сегменте, чем на обороте

розницы.

Соответственно, причины провала потребительских расходов – не в сокращении зарплат, а в 1) директивных самоизоляционных ограничениях, 2) вынужденных сбережениях – из-за невозможности тратить деньги и/или из-за мотива «предосторожности». Темпы роста депозитов населения сохраняются высокими (+10% г./г.), при

том, что в прошлом году они росли медленнее (+7-8% г./г.).

Заметную роль приобрело и накопление наличности в т.ч. как форма вынужденных сбережений: судя по данным Росстата, на руках у населения с начала года прибавилось около 1,5 трлн наличных рублей. Вместе с тем, неипотечное кредитование населения существенно замедлило свой рост в последние месяцы: раньше задолженность повышалась по ~20% г./г., сейчас ее рост замедлился до 12% г./г. И такая ситуация связана не со снижением спроса на заемные средства, а с ростом кредитного риска.

В итоге чистый кредит населению (кредиты минус депозиты и наличность) во 2 кв. 2020 г. существенно сократился, что в большей степени и привело к провалу расходов. На графике справа видно, что из 21,7% г./г. падения расходов потребителей во 2 кв. около 14 п.п. сокращения произошло из-за этого фактора и лишь 7,7 п.п. –из-за провала доходов.

В целом данные говорят о том, что у потребления есть ресурсы для дальнейшего роста. Так, заметная часть средств, которые люди не тратили из-за самоизоляции, уже финансирует потребление, и по этому направлению ситуация будет улучшаться. Кроме того, со временем начнет приоткрываться и кредитный канал. Наконец, тот

факт, что зарплаты и пенсии практически не пострадали (именно они финансируют основную массу потребительских расходов), вселяет надежду на восстановительный рост в ближайшие месяцы и скорый переход потребления к росту г./г. в реальном выражении.

Вместе с тем, восстановление до докризисных уровней займет гораздо более длительное время: для этого необходимо будет обеспечить рост зарплат и снижение уровня безработицы.



