Согласно последним данным, во 2к20 ВВП США сократился в годовом выражении на 32,9%. В рамках рассчитываемой ФРБ Атланты модели GDPNow, на которую ориентируются многие участники рынка, прогнозировалось снижение на 35%. В квартальном сопоставлении ВВП продемонстрировал снижение на 9,5%, самое значительное за все 70 лет квартальной статистики. Для сравнения и в качестве опровержения тезиса о том, что еврозона по темпам роста может опередить США, ВВП Германии во 2к20 снизился к уровню предыдущего квартала на рекордные 10,1%. Данные о динамике ВВП по еврозоне в целом будут опубликованы сегодня. Но очевидно, что с точки зрения влияния пандемии COVID-19 на экономическую активность и занятость во всех странах именно второй квартал (во всяком случае, на сегодняшний день) стал худшим периодом в рамках нынешнего кризиса.

Новая волна заболеваемости коронавирусом может подорвать процесс восстановления ведущих экономик, как минимум поставив крест на перспективе их V-образного восстановления. В то же время повторение в третьем квартале такого же падения ВВП, как во 2к20, представляется маловероятным – на наш взгляд, напротив, следует ожидать определенного разворота в сторону роста. Вероятность такого отскока, скорее всего, подтвердят индексы деловой активности в ведущих экономиках за очередной месяц, судя по уже наблюдаемому повышению спроса, на который указывает статистика розничной торговли во многих странах.

Другое дело, что удержать наметившийся отскок может быть непросто, особенно в условиях возобновления карантина и сопутствующих ограничений. Уровень безработицы останется высоким, прежде всего в отраслях, наиболее сильно пострадавших от пандемии – таких как авиаперевозки и гостинично-ресторанный бизнес. Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее на этой неделе предупредил, что данные с высокой частотой публикации свидетельствуют о замедлении восстановления американской экономики в июле. Между тем в Конгрессе США продолжаются переговоры по новому пакету фискального стимулирования, и консенсус пока не достигнут. Из других новостей отметим опубликованные сегодня утром индексы PMI Китая: индикатор сектора услуг поднялся до 54,2, а индекс обрабатывающих отраслей составил 50,1, т. е. зашел в зону восстановления на минимальную величину, несмотря на значительное наращивание кредитования и масштабные меры фискальной поддержки со стороны китайских властей.

Несмотря на беспрецедентные по объему меры фискального (7,5% мирового ВВП) и монетарного стимулирования, перспективы мировой экономики остаются неопределенными. Опасность заключается в том, что в мировой экономике будут долго сохраняться дефляционные тенденции и близкое к депрессии состояние. Монетарное стимулирование и выкуп активов центробанками на свой баланс пока не помогают ускорить рост цен, поскольку эти меры только отчасти «затыкают дыру», образовавшуюся в результате резкого падения номинального ВВП. В этом смысле центробанки правильно поступают, пытаясь увеличить денежную массу, чтобы компенсировать разрыв выпуска. Однако монетарные меры в текущих объемах могут способствовать ускорению инфляции только в случае устойчивого роста мирового спроса на уровне выше тренда. Следует отметить, что скорость денежного обращения в мире продолжает снижаться, нейтрализуя воздействие наращивания денежной массы на номинальный ВВП. К тому же мировой долг относительно ВВП достиг рекордно высокого уровня, что сдерживает рост потенциального ВВП (в крупнейших экономиках этот индикатор уже устойчиво снижается наряду с ухудшением демографических факторов). Высокие уровни задолженности останавливают заемщиков от дополнительного привлечения долга, тогда как банки становятся более осторожными в отношении кредитоспособности заемщиков.

В то время как темпы роста денежной массы M2 в США составляют 25%, последняя недельная статистика по краткосрочным корпоративным кредитам показала снижение кредитования относительно всплеска, наблюдавшегося на ранних этапах пандемии, когда корпоративные заемщики стремились обеспечить себя запасом ликвидности. В сегменте потребительских кредитов также наблюдается снижение, и в этом нет ничего удивительного, учитывая неопределенные перспективы рынка труда, которые нашли свое отражение в падении индекса уверенности потребителей в США. Таким образом, вполне вероятно, что рост денежной массы M2 в США вскоре достигнет пика и начнет замедляться. Как следует из опубликованного вчера недельного отчета Федрезерва H.4.1, баланс ФРС снижается седьмую неделю подряд и сейчас составляет 6,95 трлн долл., что на 220 млрд долл. меньше пика в 7,17 трлн долл., достигнутого 10 июня. Это снижение в значительной степени связано с падением спроса на ликвидность, предоставляемую посредством репо, а также с сокращением использования зарубежными центробанками линий валютного свопа с ФРС. По всей видимости, это отражает влияние ослабление доллара в июле и связанного с этим улучшения условий фондирования. Однако Федрезерв продолжает покупать UST (на прошлой неделе объем покупок составил 36 млрд долл.) и таким образом через первичных дилеров, являющихся посредниками и маркетмейкерами для ФРБ Нью-Йорка, предоставляет рынкам ликвидность, которая попадает на рынки акций.

Результаты, опубликованные на этой неделе технологическими компаниями, оказались сильными. Однако этого недостаточно, чтобы полностью развеять все опасения по поводу потенциальной коррекции в акциях технологического сектора, представляющей угрозу для рынка в целом.

Мы уже писали о том, что Федрезерв вполне отдает себе отчет в несоответствии динамики рынка акций и того, что происходит в реальной экономике, и понимает связанные с этим риски. Помимо этого, существует и явное несоответствие между поведением американского рынка акций и рынка казначейских облигаций США. На этой неделе доходности последних опустились до новых минимумов. Реальные доходности в США находятся на рекордно низких отметках, что согласуется с наблюдаемым ослаблением доллара.

Кроме того, давление на доллар оказывают политические риски. В этом смысле твит президента Трампа о желательности переноса президентских выборов с 3 ноября на более поздний срок лишь подливает масла в огонь, хотя принять решение о переносе выборов может только Конгресс. Ослабление доллара относительно японской иены заставило Минфин Японии начать вербальные интервенции в надежде не допустить падение курса ниже 100 иен за доллар. Курс евро к доллару приближается к отметке 1,20, которая раньше рассматривалась в качестве справедливого уровня для данной пары. Сейчас многие предсказывают укрепление евро на горизонте ближайших 12 месяцев до 1,25 или даже до 1,30. Однако, учитывая слабость европейской экономики, ЕЦБ крепкий евро тоже не нужен, поскольку это может негативно сказаться на конкурентоспособности европейских экспортеров, прежде всего Германии, которая плюс ко всему, ввиду ее положительного торгового сальдо с Великобританией, может пострадать от «Брекзита без сделки». Фунт стерлингов, который некоторыми стратегами валютного рынка не так давно был причислен к «валютам развивающихся стран» – и которому на фоне вновь усилившихся опасений по поводу негативных последствий Брекзита начали пророчить ослабление до паритета с долларом – торгуется на отметке 1,30, откуда не так далеко и до 1,35.