В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Мосбиржи (+3,64%) и привилегированные акции Россетей (+3,54%). В лидерах снижения были привилегированные акции Мечела (-2,73%) и котировки Petropavlovsk (-1,68%).
С технической точки зрения акции Мосбиржи с начала июля продолжают уверенное движение выше и почти достигли исторического максимума 139,80 руб., зафиксированного в январе 2017 года. На всех основных масштабах (дневной, недельный, месячный) наблюдается сильный восходящий тренд, что говорит об актуальности сохранения “длинных” позиций по бумагам как минимум до закрепления ниже поддержки 129 руб. В последнем случае акции могут перейти к коррекции и опуститься ближе к 121 руб. Во вторник Мосбиржа представит данные по объему торгов за июль – если показатель ухудшится, инвесторы могут зафиксировать часть прибыли в рамках основного восходящего тренда.