Акции "Ростелекома" еще не достигли цели роста
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги М. Видео (+5,25%), которые уверенно повышались второй день подряд, и котировки ЛСР (+2,80%). Обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 1,53%. В лидерах снижения были бумаги Petropavlovsk (-4,63%) и акции Селигдар (-4,10%). Котировки золота во вторник находились чуть ниже 2000 долл./унц.
Обыкновенные акции Ростелекома растут перед публикацией в среду, 5 августа, финансовых результатов за первое полугодие 2020 года.
С технической точки зрения бумаги во вторник обновили исторический максимум 92,75 руб. и продолжают неспешный восходящий тренд на пониженных объемах торгов. На недельном графике котировки еще не достигли цели роста в виде верхней полосы Боллинджера (95 руб.) и поэтому в случае публикации сильных финансовых результатов вполне могут развить повышение к указанной отметке. Сигналом в пользу краткосрочной коррекции служило бы падение акций ниже 90 руб. – в этом случае они могут направиться к 87 руб.
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