В июле рубль второй месяц подряд оставался под давлением, при этом потери российской валюты оказались гораздо серьезнее, чем в июне. Основное давление на рубль пришлось на вторую половину июля и по всей видимости было вызвано процессом обратной конвертации рублевых средств инвеcторами-нерезидентами в валюту в рамках дивидендного периода, а также усилением геополитических рисков. Валюты на развивающихся рынках ближе к концу июля также чувствовали себя не слишком хорошо из-за тревог инвесторов в отношении риска введения повторных ограничительных мер против пандемии. Тем не менее, если индекс MSCI EM Currency к началу августа вырос за месяц примерно на 1%, то рубль за этот период упал почти на 4%.

Пик конвертации дивидендных выплат из рублей в валюту можно считать пройденным, и негативное влияние данного фактора на российскую валюту будет постепенно сходить на нет. Вероятно, это позволит рублю отыграть часть позиций, утраченных в июле, однако рассчитывать на возвращение рубля к уровням конца июня – начала июля не приходится. Даже без воздействия конвертации рублевых дивидендов и санкционных угроз российская валюта будет оставаться под давлением целого ряда других факторов.

Восстановление импорта и возобновление международных поездок

В числе факторов давления на рубль одним из ключевых остается дальнейшее восстановление импорта в связи со снятием карантинных ограничений и постепенным открытием границ. Так, по данным Федеральной таможенной службы, темпы падения импорта в РФ из стран дальнего зарубежья продолжили замедляться в июне, составив 3,8% (по сравнению с июнем 2019 г.) против двузначных темпов снижения в апреле и мае текущего года.

Кроме того, начинает постепенно восстанавливаться и импорт услуг, прежде всего, за счет возобновления авиасообщения с отдельными туристическими странами. Так, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, что уже стало мощным источником спроса на зарубежную валюту, прежде всего, доллары. По информации СМИ, уже в августе планируются следующие этапы по восстановлению авиасообщения с другими зарубежными странами, что также увеличит спрос на иностранную валюту.

В то же время мы полагаем, что восстановление импорта до докризисных объемов значительно растянется по времени, так как будет сдерживаться снижением доходов и платежеспособности населения, возобновлением сообщения лишь с ограниченным числом зарубежных туристических стран и переориентацией российских туристов и отдыхающих на внутренние направления.

Кроме того, необходимо отметить, что еще одним серьезным фактором давления на рубль в июле являлось падение сырьевого экспорта в связи с действием ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+. Напомним, что с 1 августа ограничения смягчились и, по предварительным данным, уже в первые дни месяца добыча нефти в РФ выросла на 5% к уровню июля. Увеличение добычи нефти с августа должно поддержать экспорт, частично нивелировав негативный эффект для рубля от восстановления импорта.

Мягкая процентная политика и низкие рублевые ставки

Мы полагаем, что в настоящее время текущий уровень индикативных рублевых процентных ставок находится на уровне, минимально привлекательном для поддержания интереса к вложениям в рублях. Так, слабые результаты последних аукционов ОФЗ на первичном рынке свидетельствовали об ухудшении интереса инвесторов к текущим рыночным доходностям, в том числе со стороны инвесторов-нерезидентов. По последним данным, в июне доля нерезидентов в ОФЗ снизилась c 31,8% до 30,6%, что стало минимальным уровнем с августа 2019 г.

Несмотря на то, что Банк России декларирует положительные реальные процентные ставки по депозитам, мы отмечаем, что фактически текущие депозитные ставки в крупнейших банках находятся на уровне ниже темпов инфляции. Так, индикативная ставка по вкладам десяти крупнейших на этом рынке банков, рассчитываемая ЦБ, находится на исторически низком уровне (4,55% годовых по итогам 2-ой декады июля), хотя формально превышает текущие темпы инфляции. В то же время данный индикативный показатель рассчитывается исходя из среднего значения максимальных ставок банков, тогда как по большинству других депозитных продуктов в линейке тех же банков действуют ставки, не превышающие текущий уровень инфляции в 3,4% годовых (по состоянию на 27 июля).

Стоит добавить, что объем рублевых вкладов населения в июне продемонстрировал заметный рост, однако приток средств пришелся исключительно на диапазон срочности до востребования и до 30 дней и во многом стал результатом перечисления денежных средств в рамках госпрограммы поддержки семей с детьми. На более длинных диапазонах срочности вклады населения в рублях продемонстрировали отрицательную динамику, что во многом является следствием снижения процентных ставок до рекордно низких уровней. С учетом текущих ставок, июльского ослабления рубля и традиционных опасений населения, связанных с августом, можно ожидать усиления спроса населения на размещение средств в иностранную валюту в ближайшее время.

Геополитические риски и угроза повторного карантина

Обстановка на внешних рынках сохраняется достаточно тревожной, что в первую очередь связано с опасениями инвесторов в отношении повторного «закрытия» экономик из-за ускорения/новой волны пандемии в отдельных мировых регионах. Подобная ситуация безусловно будет сдерживать аппетит инвесторов на валютных площадках развивающихся рынков и способствовать периодическому бегству от риска вплоть до прояснения ситуации с созданием вакцины. Повторное введение глобальных ограничительных мер из-за пандемии является главным сценарием для возвращения доллара и евро на российском рынке к мартовским пикам. Однако, на наш взгляд, повторное введение строгого карантина маловероятно, учитывая уже понесенные потери глобальными экономиками (опубликованные в конце июля данные по ВВП за 2-ой квартал целого ряда ведущих стран стали этому отличным подтверждением).

Остаются в силе и все основные геополитические угрозы, связанные как с санкционными рисками против РФ, так и ухудшением отношений между США с их основными торговыми партнерами. Мы полагаем, что в год президентских выборов в США международная геополитическая обстановка сохранится напряженной, что будет сдерживать аппетит инвесторов на развивающихся рынках даже в случае улучшения эпидемиологической ситуации в мире и восстановления темпов глобального экономического роста.

Прогноз

После прохождения июльского пика дивидендных выплат и завершения процесса конвертации рублевых средств инвесторами-нерезидентами в валюту мы ожидаем некоторого укрепления рубля и выравнивания его динамики с динамикой основных валют-аналогов на рынках EM. Тем не менее, рост рубля с минимумов конца июля – начала августа ограничен из-за постепенного усиления спроса на иностранную валюту, связанного с восстановлением импорта товаров и услуг, снижением привлекательности рублевых доходностей и сохранением геополитических рисков и угрозы повторных ограничительных мер в мировой экономике. Мы ожидаем, что к началу осени пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 72-74 руб. В то же время мы не исключаем чуть более существенной коррекции евро от максимумов конца июля – начала августа и постепенного сокращения разрыва в динамике между евро и долларом на российском рынке. Этому будут способствовать усиление спроса на американскую валюту к туристическим поездкам и предположительное сохранение запрета на поездки в основные страны еврозоны для российских туристов. В результате к началу осени мы ожидаем увидеть курс евро на уровне 82-84 руб.



