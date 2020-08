Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. С одной стороны, азиатские индексы демонстрируют негативную динамику. С другой, нефть вновь дорожает, а сырьевые валюты укрепляются против доллара США. Немного смущают очередные нападки госдепартамента США как на Китай, так и на Россию, но пока сложно говорить об их реальных последствиях, так как претензии в адрес КНР больше похожи на вымогательство активов, а в сторону РФ похожие слова звучат на протяжении многих лет. В начале дня индекс МосБиржи может попытаться пробить отметку 3000 пунктов на фоне дорожающей нефти, но пока сложно говорить о том, что индекс закрепится выше этого психологического уровня. На валютном рынке вновь складываются условия для укрепления рубля, который может попытаться вернуться ниже 86,0 за евро.

По итогам торгов 5 августа индекс МосБиржи вырос на 1,78% до 2992,78 п., а РТС поднялся на 2,79% до 1295,27 п. С первых минут торгов российский рынок взял курс на рост. Всё складывалось в этот день наилучшим образом. Нефть Brent поднялась выше $45 и даже пробивала отметку $46 за баррель. Рубль в моменте укреплялся до 72,64 за доллар. Индекс PMI в сфере услуг РФ вырос в июле до 58,5 п. с 47,8 п. в июне. Китайский сводный индикатор Caixin поднялся до 54,5 п. в июле с июньских 54,2 п. В еврозоне сводный индикатор поднялся до 54,9 п. с 48,5 п. в июне. Индекс доллара терял до 0,6%. Рынок ещё больше уверился в том, что стимулы ФРС могут быть вечны, когда статистика от ADP Services показала лишь 167 тыс. новых рабочих мест за июль. Неприятным, но ожидаемым, моментом торгов стали новости, что правительство разрешило ВТБ (-4,65%) выплатить дивиденды в размере лишь 10% от прибыли по МСФО за 2019 год. В долгосрочном плане акции ВТБ являются одними из самых недооценённых на рынке при показателе цена акции на прибыль около 2,7. Соответственно, при выходе из COVID-19 кризиса прибыль возобновит рост, как и вернётся рост дивидендных выплат. Акции «Ростелеком» (+3,84%) демонстрировали рост. Чистая прибыль компании по МСФО в I полугодии выросла на 14% до 15,4% при росте выручки на 11% до 248,9 млрд рублей. Позитивную динамику прибыли позволили показать такие сегменты, как сотовая связь и цифровые услуги. Нефтегазовый сектор показал рост на 2,41%, реагируя на максимальные котировки нефти с зимнего периода. «ЛУКОЙЛ» подорожал на 1,94%, «Роснефть» на 1,14%, а «Газпром» на 3,01%. Однако лучший рост вновь у акций золотодобывающих компаний. «Селикдар» прибавка 6,77%, а в «Полюс» рост на 3,87%. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 88,713 млрд рублей.

Рубль продолжает наращивать своё наступление. Впрочем, на сей раз оно происходило при поддержке растущих цен на нефть, глобальной слабости доллара и размещениях ОФЗ. На первом из аукционов Минфин предложил ОФЗ-ПК выпуска 29014 с погашением 25 марта 2026 года. Размещённый объём составил 63,691 млрд рублей при спросе 265,736 млрд рублей. На втором аукционе предлагались ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Реализованный объём составил 30 млрд рублей по номиналу при спросе 38,542 млрд рублей по номиналу и доходности по цене отсечения 5,93%. Накануне мы предполагали, что нерезиденты могут вернуться на отечественный долговой рынок после ослабления рубля в июле и росте доходностей ОФЗ. Данному процессу также способствуют ожидания дальнейшей «порчи» доллара на фоне невнятного восстановления экономики США и агрессивного количественного смягчения ФРС. К вечеру доллар слабел на 0,92% до 72,88, а евро на 0,37% до 86,44.

NASDAQ записал на свой счёт 31-й рекорд в текущем году, а другие индексы продолжили многодневную полосу роста. Негативный сюрприз от ADP Services о ситуации с занятостью в частном секторе американской экономики не испугал инвесторов. Всего 167 тыс. новых рабочих мест за июль доказывает необходимость сохранения агрессивных стимулов. Слухи с переговоров о новом пакете экономической помощи свидетельствуют о том, что республиканцы и демократы пытаются финализировать свои компромиссы до конца текущей недели. Кроме того, лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пилоси сообщила, что Белый дом может в одностороннем порядке продлить ряд мер, принятых ещё в марте и завершивших своё действие в июле. Впрочем, в экономике далеко не всё так плохо. Индекс ISM в сфере услуг подскочил до 58,1 п., что указывает на сильный рост деловой активности. В статистике ADP Services также есть небольшой нюанс, а именно пересмотр июньских результатов до 4,3 млн новых рабочих мест по сравнению с первоначальной оценкой 2,4 млн. Соответственно, есть вероятность, что июльские данные также будут пересмотрены в сторону повышения. В корпоративном плане рынок также получает преимущественно позитивные новости. Johnson & Johnson (+0,8%) сообщила, что получит $1,0 млрд от федеральных властей на производство 100 млн доз экспериментальной вакцины. Walt Disney (+8,79%) потеряла $3,5 млрд в II квартале, но бурное развитие сервиса Disney+ позволяет рассчитывать на мощное восстановление после пандемии. В здравоохранении также все позитивно. Humana Inc. (+3,25%) отчиталась лучше ожиданий. Сеть полезного быстрого питания Wendy’s Co. (-5,96%) отчиталась лучше ожиданий, но не смогла предоставить чёткую картину на второе полугодие. Производитель растительного мяса Beyond Meat (-6,72%) оказался в затруднительном положении во время пандемии, поскольку различные дисконты привели к увеличению убытков. По итогам торгов DJIA вырос на 1,39% до 27201,52 п., S&P 500 на 0,64% до 3327,77 п., а NASDAQ на 0,52% до 10998,40 п.

Азиатские индексы торговались преимущественно в минусе. Днём ранее Бразильский ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта до 2,0%. Однако для Азии более значимым является очередной призыв госсекретаря Майка Помпео изъять ненадёжные китайские приложения из магазинов Apple и Google. Впрочем, он также не забыл российскую тему, обвинив в попытках дезинформации по вопросу COVID-19 и распространении различных теорий заговоров. По словам главы центра глобального реагирования Ли Габриэлля, Россия ведёт масштабную информационную войну по изменению общественного мнения в США. Впрочем, Facebook и Twitter также удалили некоторые сообщения президента Дональда Трампа, так как они, по мнению компаний, вводили в заблуждение читателей. Из локальных новостей стоит отметить отчёт Toyota, прибыль которой снизилась в апреле-июне на 74,3% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Меж тем, в японской префектуре Аичи, где располагается штаб-квартира Toyota, объявили чрезвычайную ситуацию из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22379,35 п. (-0,60%), Hang Seng — 24705,21 п. (-1,58%), Shanghai Composite — 3352,38 п. (-0,75%).

Нефть возобновила рост на азиатской сессии. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 31 июля коммерческие запасы нефти в США сократились на 7,4 млн бар. до 518,6 млн бар. Это на 16% больше, чем средний показатель за 5 лет. Запасы бензина выросли на 0,42 млн бар., а дистиллятов на 1,6 млн бар. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 18,3 млн бар. общих топливных поставок в день, или —13,5% за год; 8,7 млн бар. бензина в сутки, или —9,1% за год; а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или —8,7% за год. Неожиданным стало то, что добыча в США сократилась на 100 тыс. бар. до 11,0 млн бар. в сутки. Кроме спроса и предложения на нефть продолжает оказывать влияние слабый доллар. Впрочем, более сильно это влияние проявляется в золоте. Резервы золотого биржевого фонда SPDR Gold Trust выросли уже до 1267,96 тонн. К мск. К 9:00 мск Brent — $45,49 (+0,71%), WTI — $42,37 (+0,43%), Золото — $2064,6 (+0,75%), Медь — $6407,76 (-0,36%), Никель — $14430 (+0,08%).

Индекс доллара снижался на 0,15% до 92,73 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла 0,54% по сравнению с 0,55% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,188 (+0,13%), GBP-USD — $1,313 (+0,11%), USD-JPY – 105,47 (-0,11%).