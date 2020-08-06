В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Селигдара (+8,12%) и обыкновенные акции Мечела (+3,40%). В лидерах снижения были котировки М. Видео (-2,87%) и бумаги Системы (-1,68%). Акции ГМК “Норильский никель” подешевели на 0,25%.

С технической точки зрения акции Норильского никеля в четверг приостановили восстановление с июльских минимумов, но в целом смотрятся достаточно уверенно. Бумаги при закреплении выше сопротивления 21 150 руб., вероятно, совершат скачок наверх, в район 22 тыс., где расположена первая цель среднесрочного восходящего тренда (верхняя полоса Боллинджера недельного графика). Способность удержаться выше 22 тыс. будет говорить о перспективе более уверенного повышения вплоть до обновления исторического пика 23 656 руб. Первая важная среднесрочная и краткосрочная поддержка расположена на 19 950 руб., а затем – на 19 200 руб. Пробой указанных значений может свидетельствовать о возвращении “медведей” на рынок.



